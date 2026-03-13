“Un gran logro para todo el continente”: las frases del presidente Rodrigo Paz tras la captura de Marset

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se pronunció este viernes tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido durante un megaoperativo ejecutado en la zona de Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario destacó la magnitud del operativo y aseguró que la captura del criminal representa un avance importante en la lucha contra el narcotráfico en la región.

“Hoy Bolivia ha generado un hecho trascendental para la región. Uno de los narcotraficantes y criminales considerado dentro de los cuatro más grandes del continente ha caído bajo el rigor y capacidad de las instituciones del Estado a través de su sistema de seguridad y nuestra Policía Boliviana”, afirmó el presidente.

“Bolivia contribuye a la seguridad global”

El jefe de Estado también resaltó que la operación refleja el compromiso del país con la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

“Bolivia está demostrando que puede y quiere contribuir a la seguridad global. Agradecemos la cooperación de organizaciones internacionales y de países vecinos que actuaron en la lucha contra el crimen y el narcotráfico”, señaló.

Asimismo, remarcó que el Gobierno prioriza los resultados por encima de los discursos.

“Nosotros no somos un gobierno de titulares, somos un gobierno de acciones”, sostuvo.

“Un punto de inflexión contra las mafias”

El mandatario calificó la captura como un “punto de inflexión” en la lucha contra las mafias internacionales, destacando que el operativo se realizó sin víctimas.

“No es un hecho aislado, es el inicio de una serie de acciones para hacer de Bolivia un país libre del crimen organizado, del narcotráfico, la corrupción y la impunidad”, afirmó.

“Una victoria de los bolivianos”

Finalmente, el presidente enfatizó que el resultado del operativo no pertenece únicamente al Gobierno.

“Esta no es una victoria del Gobierno Nacional, esta es una victoria de los bolivianos. Asumamos con grandeza este paso fundamental para transformar la patria”, indicó.

Marset, quien logró evadir a las autoridades de varios países durante años, fue considerado uno de los narcotraficantes más buscados del continente. Su captura en territorio boliviano marca un hito en la lucha regional contra el crimen organizado.

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