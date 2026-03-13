¿Quién es Sebastián Marset? El uruguayo señalado como líder de una red de narcotráfico

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado durante un megaoperativo realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, según confirmó el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), Jalil Rachid.

Marset, de 34 años, era buscado internacionalmente mediante una alerta roja de Interpol por delitos relacionados con tráfico ilícito de drogas, asociación criminal y lavado de dinero. Su nombre aparece en la megainvestigación paraguaya conocida como A Ultranza Py, uno de los mayores operativos contra el crimen organizado en la región.

De Montevideo al crimen organizado

Sebastián Enrique Marset Cabrera nació el 10 de abril de 1991 en Montevideo, Uruguay. Durante su adolescencia comenzó vendiendo marihuana en el barrio donde creció.

En 2013 fue detenido por narcotráfico tras la incautación de 170 kilos de marihuana, caso por el que permaneció preso hasta 2018. Posteriormente volvió a enfrentar procesos judiciales, aunque en algunos casos fue sobreseído.

La investigación “A Ultranza Py”

En febrero de 2022 Paraguay lanzó la operación A Ultranza Py, tras más de dos años de investigaciones con cooperación internacional, incluyendo agencias como la DEA y Europol.

Las autoridades identificaron a Marset como uno de los líderes de una red transnacional de narcotráfico y lavado de activos, junto al paraguayo Miguel Ángel Insfrán, conocido como “Tío Rico”.

Según la investigación, la organización transportaba cocaína por vía aérea desde Bolivia hacia Paraguay y posteriormente la enviaba a Europa a través de la hidrovía Paraguay–Paraná. A esta red se le atribuyen más de 16 toneladas de cocaína incautadas en puertos de Bélgica y Países Bajos, además de varios decomisos en Paraguay.

Fugas y múltiples identidades

Marset protagonizó varias fugas y utilizó identidades falsas en distintos países. En 2021 fue detenido en Dubái cuando intentaba viajar a Turquía, donde se presentó como futbolista con documentos paraguayos falsos.

Ese caso generó una crisis política en Uruguay durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, tras la emisión de un pasaporte uruguayo mientras estaba detenido, lo que derivó en la renuncia del canciller Francisco Bustillo y del ministro del Interior Luis Alberto Heber.

En Bolivia también utilizó identidades falsas, entre ellas Luis Paulo Amorim Santos, y residía en Santa Cruz junto con su esposa Gianina García Troche y sus hijos.

El vínculo con el fútbol

Además de sus actividades criminales, Marset intentó pasar desapercibido en el mundo del fútbol. En 2021 llegó a jugar para el club paraguayo Deportivo Capiatá.

En Bolivia también estuvo vinculado al club Los Leones El Torno FC, donde incluso participó en torneos locales utilizando identidades falsas.

Señalamientos por asesinatos

Las autoridades paraguayas también lo vincularon con el asesinato del empresario deportivo Mauricio Schwartzman en 2021 y con el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en 2022 en Colombia.

Sin embargo, el propio Marset negó públicamente cualquier participación en esos hechos.

Uno de los narcos más buscados

Durante años, Marset fue considerado uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica, con múltiples órdenes de captura internacionales.

Su detención en Bolivia representa un golpe importante para las redes del narcotráfico en la región, tras una larga búsqueda que involucró a autoridades de varios países.

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