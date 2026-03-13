Capturan a Marset, uno de los criminales más buscados por la DEA en Sudamérica

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado este viernes 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tras un amplio operativo policial ejecutado durante la madrugada.

Marset permanecía prófugo desde 2023 y era señalado por autoridades regionales como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de dinero en Sudamérica. Además, figuraba entre los fugitivos más buscados por la Drug Enforcement Administration (DEA), que ofrecía una recompensa de hasta dos millones de dólares por información que permitiera su captura.

Operativo de madrugada

El procedimiento comenzó alrededor de las 02:00 de la madrugada, cuando fuerzas de seguridad bolivianas desplegaron un operativo para cercar al narcotraficante y a su estructura.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, confirmó que autoridades de su país recibieron información desde Bolivia sobre el resultado positivo del procedimiento.

“El operativo se desplegó en la madrugada, con mucho vehículo blindado y custodia. La información que recibimos es que ya se lo tiene asegurado”, señaló.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) junto a fiscales especializados en sustancias controladas.

Buscado por Estados Unidos

Marset era investigado por la justicia estadounidense por conspiración para cometer lavado de dinero y figuraba en la lista de fugitivos de la DEA.

Según esa agencia, el uruguayo utilizó múltiples identidades, entre ellas Luis Amorim Santos y Gabriel de Souza Beumer, para moverse entre países y evadir a las autoridades.

Red internacional de narcotráfico

El narcotraficante también está vinculado a la investigación conocida como Operación A Ultranza Py, considerada la mayor causa contra el narcotráfico y el lavado de dinero en Paraguay.

En ese proceso, las autoridades señalan que Marset lideraba una red criminal internacional junto al paraguayo Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, actualmente detenido en Paraguay.

Según la investigación, la organización transportaba cocaína desde Bolivia hacia Paraguay y posteriormente la enviaba a Europa a través de rutas comerciales.

Sospechas por el asesinato de un fiscal

Autoridades paraguayas también lo vinculan con el asesinato del fiscal antidrogas Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en una playa de la isla colombiana de Barú.

Pecci lideraba investigaciones relacionadas con la operación Operación A Ultranza Py cuando fue asesinado a tiros durante su luna de miel.

Posibles pedidos de extradición

Tras su captura, se abre ahora el escenario sobre el país que solicitará su extradición.

Paraguay aparece como uno de los principales interesados debido a la causa A Ultranza Py, mientras que Estados Unidos también podría solicitar su traslado por las investigaciones abiertas en ese país.

La captura de Marset se produce casi tres años después de su fuga en Bolivia en 2023, cuando logró escapar de un operativo policial y desde entonces se desconocía su paradero.

Mira la programación en Red Uno Play