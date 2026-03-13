Capturan a Sebastián Marset en Bolivia: qué se sabe del megaoperativo en Santa Cruz

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado este viernes 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tras un amplio operativo policial que se desarrolló durante la madrugada.

Marset llevaba varios años prófugo y era señalado por autoridades regionales como uno de los presuntos líderes de una de las mayores organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en Sudamérica.

Operativo comenzó de madrugada

Según información confirmada por autoridades de Paraguay, el operativo comenzó alrededor de las 02:00 de la madrugada, cuando fuerzas de seguridad bolivianas desplegaron un amplio dispositivo para cercar al narcotraficante y a su estructura.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), Jalil Rachid, señaló que la información recibida desde Bolivia confirmaba que el procedimiento había sido exitoso.

“El operativo se desplegó en la madrugada, desde las 2:00 están trabajando los colegas de Bolivia para acorralarlo a él y a su estructura”, indicó la autoridad paraguaya.

Participaron fuerzas antidrogas y la Fiscalía

Medios bolivianos reportaron que el procedimiento fue ejecutado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) junto con fiscales especializados en sustancias controladas.

El operativo se realizó en la zona de Las Palmas, en Santa Cruz, y habría derivado en la detención de varias personas, además del propio Marset.

Las autoridades bolivianas anunciaron que el Ministerio de Gobierno de Bolivia brindará una conferencia de prensa para ofrecer mayores detalles del operativo.

Posibles escenarios judiciales

Tras la captura, se abre ahora la discusión sobre el país que podría solicitar su extradición.

Uno de los principales interesados es Paraguay, debido a la investigación conocida como Operación A Ultranza Py, considerada la mayor causa contra el narcotráfico en ese país.

En ese proceso, Marset está señalado como uno de los líderes de una red criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos junto con el paraguayo Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.

Estados Unidos también podría solicitar su extradición, ya que la DEA lo incluía entre los narcotraficantes más buscados y ofrecía una recompensa de hasta dos millones de dólares por información que permitiera su captura.

Vinculación con el asesinato de Marcelo Pecci

Autoridades paraguayas también han señalado a Marset como posible responsable intelectual del asesinato del fiscal antidrogas Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en una playa de la isla colombiana de Barú.

El fiscal lideraba investigaciones relacionadas con la Operación A Ultranza Py cuando fue atacado a tiros durante su luna de miel.

Aunque el caso sigue bajo investigación, el gobierno paraguayo sostiene que el crimen habría buscado intimidar a fiscales y autoridades que investigaban la red criminal.

Reacciones tras la captura

Tras conocerse la noticia, varias autoridades celebraron la detención. El exministro del Interior de Uruguay Nicolás Martinelli destacó el trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad de varios países.

Por su parte, el también exministro Luis Alberto Heber felicitó a las fuerzas policiales de Bolivia y Paraguay y expresó que ahora corresponde que la justicia determine las responsabilidades del narcotraficante.

La captura de Marset se produce casi tres años después de su fuga en Bolivia en 2023, cuando logró escapar de un operativo policial y desde entonces se desconocía su paradero.

