Profesor acusado de abuso quedó con detención indefinida en Quillacollo, según la Defensoría

El profesor imputado por presunto abuso sexual contra estudiantes de primaria de una unidad educativa en el municipio de Quillacollo permanece con detención preventiva indefinida, mientras continúan las investigaciones y se busca identificar a más posibles víctimas. Hasta el momento, existen dos denuncias formales presentadas ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

El director de Igualdad de Oportunidades de la Alcaldía de Quillacollo, Freddy Camacho, informó que durante la audiencia se presentaron al Ministerio Público varios elementos probatorios, entre ellos informes psicológicos de una de las víctimas y testimonios que permitieron la identificación plena del acusado.

“Se ha expuesto y mostrado al Ministerio Público los elementos probatorios que existían. Estamos hablando de informes psicológicos de una de las víctimas y de la identificación de esta persona por parte de testigos y víctimas. A raíz de ello, el juzgado ha dispuesto la detención preventiva de manera indefinida para que se generen más elementos probatorios y se pueda reconstruir la historia de los hechos”, explicó.

Camacho indicó que el maestro fue imputado por el delito de abuso sexual y que la decisión de mantenerlo detenido sin un plazo determinado responde a la posibilidad de que surjan más víctimas durante la investigación.

Según la Defensoría, hasta ahora dos estudiantes se constituyeron formalmente como víctimas, aunque en el proceso de recolección de testimonios se logró identificar al menos a cuatro menores más que podrían haber sido afectadas. Los estudiantes son niños de entre siete a nueve años.

Las autoridades realizan actualmente un trabajo de valoración en todos los cursos donde el docente impartía clases para determinar si existen más casos dentro de la misma unidad educativa. De acuerdo con la información recabada con la Dirección Distrital de Educación, el profesor investigado solo daba clases en ese establecimiento.

En cuanto al proceso judicial, la audiencia de una de las víctimas ya se llevó a cabo y se prevé que la audiencia correspondiente a la segunda denuncia sea programada en las próximas horas.

Antecedentes

Inicialmente se informó que la juez de Instrucción Penal Nº3 de Quillacollo había determinado seis meses de detención preventiva para el docente de 42 años, medida que debía cumplirse en el penal de San Pablo mientras avanzaban las investigaciones.

El abogado del profesor, Juan Carlos Montaño, informó que la defensa presentó una apelación para que un tribunal de alzada revise la resolución judicial. Entretanto, las investigaciones continúan para esclarecer el caso y establecer si existen más víctimas.

Mira la programación en Red Uno Play