Así falleció Zalek, el conocido cantante colombiano tras un accidente

El género urbano en Colombia se viste de luto tras la repentina muerte del cantante Zalek, quien falleció en un trágico accidente de tránsito en Medellín. El artista de 30 años perdió la vida de manera inmediata tras sufrir un fuerte impacto mientras se desplazaba en su motocicleta por las calles de la ciudad.

El cantante falleció tras un accidente mientras conducía su motocicleta.

Según los reportes de la prensa local, el siniestro ocurrió cuando el intérprete circulaba a alta velocidad e intentaba adelantar a un vehículo particular. Esta maniobra provocó que perdiera el control del vehículo y sufriera una violenta caída contra el pavimento que resultó fatal.

Originario de Barranquilla, Zalek se encontraba en un punto clave de su carrera gracias al éxito de temas como “Party Coquette”, que ya supera los dos millones de vistas en YouTube. Su propuesta musical y colaboraciones recientes lo perfilaban como una de las figuras emergentes con mayor proyección en la escena nacional.

La noticia fue confirmada por su propio equipo de trabajo a través de plataformas digitales, generando una ola de reacciones entre sus seguidores. El deceso ocurrió justo en el momento en que el joven artista comenzaba a consolidar su nombre dentro de la competitiva industria urbana del país.

Desde su compañía discográfica, Sounder Records, compartieron mensajes de pesar destacando la pasión infinita que el músico sentía por su oficio. Diversas figuras del medio, como el estratega Gus Rincón, también expresaron su dolor ante la pérdida de quien consideraban una promesa humana y profesional.

La partida de Zalek deja trunca una trayectoria que prometía expandirse por toda la escena musical latinoamericana en los próximos años. Sus restos serán despedidos por familiares y amigos mientras la comunidad artística rinde tributo a su breve pero impactante legado.

