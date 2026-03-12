La "máquina del fin del mundo" es real: China crea un dispositivo que comprime siglos en horas

Un equipo de científicos de la Universidad de Zhejiang, en China, ha desarrollado un megadispositivo de hipergravedad diseñado para simular escenarios comparables al "fin del mundo" dentro de un laboratorio. Esta instalación, que representa un hito en la ingeniería moderna, permite comprimir el espacio y el tiempo desde un punto de vista experimental, permitiendo observar en tan solo unas horas cómo reaccionan el suelo, los océanos o las grandes infraestructuras ante catástrofes extremas que normalmente tardarían siglos en manifestarse.

El dispositivo alberga una centrífuga de gran escala denominada CHIEF1900, la cual es capaz de generar fuerzas equivalentes a 1900 veces la gravedad de la Tierra ($1900g$). Bajo estas condiciones de presión masiva, los investigadores pueden recrear fenómenos como terremotos de gran magnitud, tsunamis devastadores o deformaciones críticas del terreno para estudiar su evolución y anticipar sus efectos con una precisión sin precedentes, según informa el portal TN.

La “máquina del fin del mundo”: el invento chino que genera 1900 veces la gravedad y recrea catástrofes. Imagen: TN/GeminiAI.

El funcionamiento de esta máquina se basa en brazos que giran a velocidades extremadamente altas, generando una fuerza centrífuga que empuja hacia el exterior todo lo que se encuentra en su interior. La capacidad total de la CHIEF1900 alcanza las 1900 g-tonelada, lo que significa que puede aplicar esta aceleración sobre muestras de hasta una tonelada de peso. Según los científicos, estas simulaciones permiten reproducir transformaciones físicas que normalmente se desarrollan durante miles de años, llegando incluso a proyectar escenarios climáticos y geológicos de un futuro lejano.

La construcción de este coloso implicó resolver complejos desafíos técnicos, principalmente el control del calor generado por la fricción a altas velocidades de rotación. Para mantener la estabilidad del sistema, los ingenieros diseñaron un método de refrigeración que combina vacío y ventilación forzada. Además, la estructura fue instalada a 15 metros bajo tierra para aislarla de vibraciones externas y mejorar la fidelidad de las mediciones.

Aunque el dispositivo fue completado a finales de 2025 y ya se encuentra operativo, el equipo científico chino ha señalado que los primeros resultados detallados de las investigaciones de los últimos meses serán publicados próximamente. Comprender cómo reaccionan los sedimentos y las estructuras ante presiones tan extremas será clave para diseñar ciudades e infraestructuras más seguras frente a los riesgos derivados de la actividad humana y el cambio climático.

