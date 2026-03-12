El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, informó este jueves que la estatal petrolera habilitó un sistema digital para registrar a los conductores afectados por problemas con la gasolina y anunció que los primeros pagos de compensación se realizarían a partir de la próxima semana.

La autoridad explicó que el proceso de inscripción se realiza de manera electrónica a través de una plataforma que utiliza la aplicación de mensajería WhatsApp, lo que permite enviar fotografías, videos y documentación que respalde los daños reportados en los vehículos.

“Tenemos un sistema muy fácil de utilizar que funciona a través de WhatsApp. Se pueden subir fotografías, videos y mensajes para documentar los casos”, explicó.

Según datos de la petrolera estatal, hasta el momento se registraron más de 11.000 consultas y alrededor de 4.000 registros completos de personas que buscan acceder al proceso de resarcimiento.

“En cuanto a registros completos ya sobrepasamos los cuatro mil y las consultas llegan a unas once mil a nivel nacional”, detalló.

El titular de YPFB indicó que el sistema busca agilizar el proceso de verificación de daños y evitar trámites presenciales que podrían demorar la evaluación de los casos.

Akly explicó que actualmente se trabaja en la habilitación de una cuenta especial desde la cual se realizarán los pagos a los afectados que cumplan con los requisitos establecidos en el proceso de verificación.

“Estamos concluyendo esta semana la habilitación de la cuenta especial y creemos que los primeros pagos se empezarán a realizar a partir de la próxima semana”, afirmó.

La autoridad también indicó que el sistema de registro se amplió para permitir que cualquier persona que se considere afectada pueda inscribirse, independientemente del orden inicial establecido por número de placas.

Aseguró que se mantiene coordinación con el sector del transporte para explicar el funcionamiento del sistema y el proceso de compensaciones.

Señaló que, pese a las críticas y anuncios de medidas de presión por parte de algunos sectores, la empresa considera que el proceso de registro avanza de manera fluida y que el mecanismo digital permitirá cerrar el ciclo de información de los casos reportados.

