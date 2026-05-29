Cañeros conmemoran su aniversario con el desafío de cosechar 12 millones de toneladas

El sector cañero conmemora 65 años iniciando una nueva zafra en medio de un escenario económico y social profundamente complejo. Frente a este panorama, los productores mantienen la firme expectativa de cosechar 200 mil hectáreas que representan un estimado de aproximadamente 12 millones de toneladas de caña en el campo.

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"La coyuntura es difícil, polémica, estamos empezando la zafra, estamos con percances y convulsiones, pero estamos confiando que los problemas se van a solucionar, que nos van a cumplir con los requerimientos de diésel y tener vías libres para llevar la zafra a buen destino", afirmó Víctor Hugo Durán, presidente de la Federación de Cañeros de Santa Cruz.

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