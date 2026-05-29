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Cañeros conmemoran su aniversario con el desafío de cosechar 12 millones de toneladas

Con una proyección de 200 mil hectáreas listas para cosechar, los productores exigen garantías operativas, abastecimiento de diésel y libre tránsito.

Ximena Rodriguez

29/05/2026 19:33

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Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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El sector cañero conmemora 65 años iniciando una nueva zafra en medio de un escenario económico y social profundamente complejo. Frente a este panorama, los productores mantienen la firme expectativa de cosechar 200 mil hectáreas que representan un estimado de aproximadamente 12 millones de toneladas de caña en el campo.

https://www.reduno.com.bo/noticias/guarayos-denuncian-nuevo-avasallamiento-en-el-predio-santa-rita-y-alertan-sobre-afectacion-en-la-siembra-de-soya-202652918653

"La coyuntura es difícil, polémica, estamos empezando la zafra, estamos con percances y convulsiones, pero estamos confiando que los problemas se van a solucionar, que nos van a cumplir con los requerimientos de diésel y tener vías libres para llevar la zafra a buen destino", afirmó Víctor Hugo Durán, presidente de la Federación de Cañeros de Santa Cruz.

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