Sectores productivos alertan pérdidas millonarias por bloqueos y paralización económica

Industriales y emprendedores advierten que el conflicto agrava deudas, paraliza la producción y deja un daño económico difícil de recuperar.
29/05/2026 15:02
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Los sectores productivos del país se declararon en emergencia ante las millonarias pérdidas económicas provocadas por casi un mes de bloqueos, que afectan la producción, distribución de mercaderías y el cumplimiento de obligaciones financieras.
Pérdidas millonarias
Desde el sector industrial advirtieron que el impacto económico diario para Bolivia oscila entre $us 50 y $us 60 millones, en medio de un escenario que agrava la desaceleración económica. Pago de sueldos, gestora, AFP e impuestos, son deudas que enfrentan ante la crisis generada por las movilizaciones.
La preocupación se da además tras proyecciones internacionales que anticipan una contracción económica para el país, donde el FMI y el BID han informado que Bolivia tendrá un decrecimiento del 3,2% este año.
Empresarios y emprendedores aseguran que el conflicto golpea a toda la cadena productiva, desde la industria hasta hotelería, gastronomía, transporte y comercio minorista.
En mercados y pequeños negocios, las ventas también se desploman. “Con este bloqueo no hay mucha venta, todo está paralizado”, expresó una comerciante.
Los sectores advierten que las pérdidas son irreversibles y cuestionan la falta de responsabilidades frente al daño ocasionado.
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