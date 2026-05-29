Sectores productivos alertan pérdidas millonarias por bloqueos y paralización económica

Los sectores productivos del país se declararon en emergencia ante las millonarias pérdidas económicas provocadas por casi un mes de bloqueos, que afectan la producción, distribución de mercaderías y el cumplimiento de obligaciones financieras.

Pérdidas millonarias

Desde el sector industrial advirtieron que el impacto económico diario para Bolivia oscila entre $us 50 y $us 60 millones, en medio de un escenario que agrava la desaceleración económica. Pago de sueldos, gestora, AFP e impuestos, son deudas que enfrentan ante la crisis generada por las movilizaciones.

La preocupación se da además tras proyecciones internacionales que anticipan una contracción económica para el país, donde el FMI y el BID han informado que Bolivia tendrá un decrecimiento del 3,2% este año.

Empresarios y emprendedores aseguran que el conflicto golpea a toda la cadena productiva, desde la industria hasta hotelería, gastronomía, transporte y comercio minorista.

En mercados y pequeños negocios, las ventas también se desploman. “Con este bloqueo no hay mucha venta, todo está paralizado”, expresó una comerciante.

Los sectores advierten que las pérdidas son irreversibles y cuestionan la falta de responsabilidades frente al daño ocasionado.

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