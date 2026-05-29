¿Subió o bajó? Así evolucionó el dólar paralelo del 25 al 29 de mayo

El dólar paralelo en Bolivia registró leves fluctuaciones entre el lunes 25 y el viernes 29 de mayo, manteniéndose cercano a la barrera de los Bs 10, según reportes difundidos por plataformas especializadas como dolarboliviahoy.com y bolivianblue.net.

Durante la semana, la moneda estadounidense presentó pequeños movimientos diarios dentro del mercado informal, reflejando una tendencia relativamente estable, aunque con descensos moderados a mitad de semana y una ligera recuperación hacia el cierre del viernes.

De acuerdo con los datos reportados, el lunes 25 de mayo el dólar paralelo se cotizó en Bs 10,00 para la compra y Bs 9,99 para la venta.

Para el martes 26 se observó una leve variación, alcanzando Bs 9,98 en la compra y Bs 9,97 en la venta.

El miércoles 27 se registró el nivel más bajo de la semana, con cotizaciones de Bs 9,90 para la compra y Bs 9,92 para la venta, mostrando un descenso moderado respecto a las jornadas anteriores.

Sin embargo, el jueves 28 el mercado mostró una recuperación parcial, con valores de Bs 9,97 para la compra y Bs 9,96 para la venta.

Finalmente, este viernes 29 el dólar paralelo cerró con una ligera subida, situándose nuevamente en Bs 9,97 para la compra y alrededor de Bs 9,95 para la venta.

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