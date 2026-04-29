¿Necesitas dólares? Así cotizan el paralelo y el referencial la tarde de este miércoles en Bolivia

¿Necesitas dólares? El dólar paralelo volvió a cotizarse por encima de los Bs 10 la tarde de este miércoles en Bolivia, reflejando la persistente presión entre la oferta limitada y la alta demanda de divisas en el mercado alternativo.

De acuerdo con datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, a las 12:48 la moneda estadounidense se ubicaba en Bs 10,23 para la compra y Bs 10,19 para la venta, mostrando una leve variación respecto a las primeras horas de la jornada, cuando se cotizaba en Bs 10,12 y Bs 10,07, respectivamente.

En tanto, el denominado dólar “blue”, monitoreado por bolivianblue.net, también registró movimientos marginales en el mercado informal, alcanzando Bs 6,00 para la compra y Bs 10,14 para la venta.

Las cifras evidencian que el mercado paralelo continúa ajustándose de forma constante ante la escasez de divisas y la sostenida demanda de ciudadanos, comerciantes y sectores productivos que requieren moneda extranjera para distintas operaciones.

Por su parte, el tipo de cambio referencial difundido por el Banco Central de Bolivia se mantuvo en Bs 9,59 para la compra y Bs 9,79 para la venta, valores utilizados principalmente como referencia en transacciones internacionales.

Cotizaciones clave de la jornada

Dólar paralelo

Compra: Bs 10,23

Venta: Bs 10,19

Dólar blue

Compra: Bs 6,00

Venta: Bs 10,14

Banco Central de Bolivia

Compra: Bs 9,59

Venta: Bs 9,79

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