Denuncian que hay más de 400 cisternas bloqueadas en Desaguadero

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, informó que hay más de 400 cisternas permanecen retenidas en Desaguadero, intentando ingresar al país, mientras se mantiene bloqueado el paso por la frontera. Algunas cisternas también se encuentran varadas en territorio chileno.

En paralelo, los bloqueos en la ciudad de La Paz llevan 27 días con corte de vías, impulsados por choferes, continúan afectando la distribución interna de combustible.

Hay combustible disponible

Blanco explicó que, pese a estas restricciones, el Ministerio ya trabaja en una agenda con el sector para garantizar la provisión de combustible.

“Ayer nos hemos reunido con la gente del sector y les hemos dado respuesta a todas sus demandas. Así que no deberían preocuparse, combustible hay”, afirmó.

El titular del sector aseguró que, pese a los bloqueos, se ha logrado que llegue combustible a los puntos de distribución y que continuarán gestionando medidas para normalizar la entrega y tránsito de cisternas tan pronto se liberen los puntos de conflicto.

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