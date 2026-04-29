Un hecho de parricidio se registró la madrugada de este miércoles en Montero, donde un joven de 26 años confesó ante la Policía haber acabado con la vida de su padre, luego de inicialmente denunciar un supuesto robo en el domicilio familiar.

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Jhenky David Gómez Córdova, informó que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) fueron alertados durante la madrugada sobre una persona que habría sido víctima de agresiones durante un robo.

Sin embargo, durante las primeras investigaciones, la versión presentada por el hijo comenzó a generar dudas entre los investigadores. Posteriormente, en una entrevista más extensa, el joven terminó admitiendo ser el autor del hecho.

Según el reporte policial, el acusado señaló que mantenía problemas familiares con su padre y aseguró que no se sentía comprendido. Tras un altercado, presuntamente lo atacó con un arma punzocortante.

“Se inició una entrevista e interrogatorio al hijo, en la que confirmó y aceptó ser el autor del hecho. Manifestó que mantenía problemas familiares con su padre y que no se sentía comprendido por él. Tras un altercado, le provocó heridas punzocortantes, incluso con exposición de vísceras a la altura del estómago. La víctima fue encontrada en posición de cúbito ventral”, agregó.

La víctima fue encontrada sin vida dentro del inmueble. Personal policial realizó el levantamiento legal del cuerpo y anunció que el cuerpo será sometido a una autopsia médico-legal para determinar las circunstancias exactas de la muerte.

El caso continúa en etapa de investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer todos los detalles de este hecho que causó consternación en la población montereña.

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