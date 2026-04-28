[IMÁGENES SENSIBLES] Motociclista salió ‘volando’ tras chocar con un vehículo; pasajera lucha por su vida

Un motociclista de 23 años perdió la vida tras protagonizar un violento accidente de tránsito en una intersección de Krasnodar, en Rusia. El joven impactó a gran velocidad contra un vehículo Renault, según se observa en un video difundido en redes sociales.

La fuerza de la colisión fue tan severa que el conductor salió despedido varios metros por el aire y falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

En tanto, la pasajera que lo acompañaba sobrevivió al impacto, aunque sufrió heridas de consideración. La joven fue trasladada de emergencia a una unidad de cuidados intensivos, donde permanece bajo atención médica.

Las imágenes, de apenas siete segundos de duración, muestran cómo la motocicleta circulaba aparentemente a alta velocidad y, al llegar a la intersección, el conductor no habría advertido la presencia del automóvil, produciéndose el choque de manera violenta.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho.

A continuación, el video:

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