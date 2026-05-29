Trágico accidente en Villa Montes: mujer muere tras choque entre mototaxi y camión

Una tragedia vial conmocionó la mañana de este viernes a vecinos y transeúntes de Villa Montes, luego de que una mujer perdiera la vida tras un accidente de tránsito registrado en inmediaciones del monumento al “Pescadito”, en el barrio Ferroviario.

El hecho ocurrió aproximadamente entre las 09:30 y 09:45, en la intersección de la avenida Méndez Arcos y la calle Germán Busch, donde una motocicleta de servicio mototaxi colisionó con un camión.

De acuerdo con la información preliminar recogida en el lugar, la motocicleta transportaba como pasajera a una mujer y a un menor de aproximadamente dos años de edad.

Producto del fuerte impacto, la mujer falleció en el lugar y quedó tendida en plena vía pública, generando profunda consternación entre las personas que presenciaron la escena.

El menor que iba en la motocicleta resultó ileso, mientras que el conductor del mototaxi fue auxiliado y trasladado a un centro médico para recibir atención correspondiente.

Según versiones de testigos, el camión involucrado se encontraba en la zona aparentemente con la intención de dirigirse a cargar hielo, actividad que se realiza en el sector. Algunos vecinos señalaron que el vehículo de carga habría tomado la calle Germán Busch, mientras que la motocicleta circulaba por la avenida Méndez Arcos.

Sin embargo, estas versiones aún son preliminares y deberán ser confirmadas por el informe oficial de Tránsito.

En el lugar también se registraron reclamos de vecinos por la demora en la llegada de la ambulancia, además del médico forense y personal de la Fiscalía para realizar el levantamiento legal del cuerpo.

La situación generó molestia durante varios minutos, mientras la población aguardaba la presencia de las autoridades correspondientes.

Posteriormente, efectivos policiales y personal de las instancias competentes llegaron hasta la zona para iniciar el trabajo de campo, recolectar información y activar las investigaciones respectivas.

Hasta el cierre de esta información, se aguarda el informe oficial del Comando de Frontera Policial de Villa Montes y de la unidad de Tránsito, que deberá esclarecer las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades.

El lamentable hecho enluta a una familia y vuelve a poner en debate la necesidad de reforzar la seguridad vial en puntos de alto tráfico de la ciudad.

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