La Policía Boliviana y el Ministerio Público capturaron al ciudadano venezolano acusado de asesinar a un joven futbolista en la localidad de Los Negros, ubicada en la provincia Florida de los Valles cruceños, en Santa Cruz.

El principal sospechoso fue identificado como Franz Celestino Quiroz Campos, de 35 años y de nacionalidad venezolana, quien permanecía prófugo desde el hecho de sangre ocurrido durante la madrugada del pasado 28 de mayo. La Fiscalía abrió una investigación por el delito de asesinato y emitió una orden de aprehensión en su contra.

Luego de un trabajo de inteligencia realizado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se logró la captura del acusado, quien actualmente permanece en dependencias policiales en el municipio de Samaipata, a la espera de prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público.

El fiscal Daniel Lobo será el encargado de dirigir las primeras actuaciones investigativas en torno a este caso que conmocionó a la población de Los Negros. En el operativo también participó personal del Comando de la Policía Rural y del DACI, quienes desplegaron distintos operativos para dar con el paradero del sospechoso.

Asimismo, la Policía logró secuestrar la motocicleta que el acusado habría utilizado para darse a la fuga tras el crimen. Se trata de un vehículo de color azul que fue presentado por efectivos de la Felcc como parte de los elementos recolectados en la investigación.

La víctima fue identificada como Ronaldinho Rojas Choque, de 27 años, quien perdió la vida tras recibir un impacto de bala en el tórax. De acuerdo con el reporte preliminar, el ataque ocurrió cuando el joven salía de compartir en una fiesta por el Día de la Madre.

Tras conocerse el crimen, efectivos policiales del comando provincial de Florida realizaron el levantamiento legal del cadáver e iniciaron la revisión de cámaras de vigilancia para reconstruir la ruta de escape del acusado y esclarecer las circunstancias del hecho, además de determinar el móvil del asesinato.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos velan los restos del joven deportista y exigen que el caso no quede impune.

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