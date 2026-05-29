Gobierno ve positiva la declaratoria de terrorismo contra el PCC y Comando Vermelho

El viceministro Ernesto Justiniano destacó que ahora estas organizaciones criminales enfrentarán una presión penal, financiera, migratoria y diplomática.
29/05/2026 12:45
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El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, en contacto con Notivisión, consideró positiva para Bolivia la decisión de Estados Unidos de declarar como organizaciones terroristas al Primer Comando Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), debido a la presión que esta medida generará sobre las estructuras criminales vinculadas a estos grupos en el país.
La autoridad señaló que la determinación internacional permitirá fortalecer las acciones contra las redes que brindan apoyo logístico y operativo a estas organizaciones criminales en territorio boliviano.
“Es positivo para Bolivia desde el punto de vista de la presión que van a tener las estructuras criminales que trabajan directamente con el PCC y el CV, o están dándoles impunidad, asistencia en precursores, lavado de dinero, inmuebles y todas las condiciones que han permitido que ellos puedan operar en Bolivia”, declaró Justiniano.
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