Gobierno ve positiva la declaratoria de terrorismo contra el PCC y Comando Vermelho

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, en contacto con Notivisión, consideró positiva para Bolivia la decisión de Estados Unidos de declarar como organizaciones terroristas al Primer Comando Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), debido a la presión que esta medida generará sobre las estructuras criminales vinculadas a estos grupos en el país.

La autoridad señaló que la determinación internacional permitirá fortalecer las acciones contra las redes que brindan apoyo logístico y operativo a estas organizaciones criminales en territorio boliviano.

“Es positivo para Bolivia desde el punto de vista de la presión que van a tener las estructuras criminales que trabajan directamente con el PCC y el CV, o están dándoles impunidad, asistencia en precursores, lavado de dinero, inmuebles y todas las condiciones que han permitido que ellos puedan operar en Bolivia”, declaró Justiniano.

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