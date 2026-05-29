Tres personas acusadas de robar un vehículo fueron linchadas y posteriormente quemadas por una turba de comunarios en el municipio de Pocoata, en el departamento de Potosí.

De acuerdo con reportes preliminares, alrededor de 100 pobladores rompieron una barrera policial instalada en la zona y trasladaron a los acusados hasta el cementerio de la comunidad, donde se registró el violento hecho.

Comunarios de Pocoata queman a tres personas acusadas de robar un vehículo. FOTO: RED UNO.

La Policía intentó resguardar a los sindicados; sin embargo, la multitud logró sobrepasar el control policial. Tras el ataque, las tres personas perdieron la vida en medio de escenas de extrema tensión y violencia.

Comunarios de Pocoata queman a tres personas acusadas de robar un vehículo. FOTO: RED UNO.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre la identidad de las víctimas ni sobre las circunstancias exactas del presunto robo del vehículo que habría desencadenado la reacción de los comunarios.

Comunarios de Pocoata queman a tres personas acusadas de robar un vehículo. FOTO: RED UNO.

Se aguarda un pronunciamiento oficial de la Policía y del Ministerio Público en las próximas horas para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

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