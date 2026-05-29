Potosí: investigan robo de Bs 2 millones en cooperativa minera; autores sustrajeron cámaras con evidencias

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Potosí investiga un robo agravado millonario ocurrido en las oficinas de la cooperativa minera Nueva Calamarca, ubicadas en la zona Villa Victoria, donde delincuentes sustrajeron más de Bs 2 millones en efectivo tras ingresar violentando las chapas del inmueble.

El director departamental de la Felcc, Henry Torrico, informó que además del dinero, los autores del hecho se llevaron el DVR que almacenaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, lo que dificulta la recolección de evidencias y la identificación de los responsables.

La denuncia fue presentada por una mujer de 31 años, luego de ser alertada por una funcionaria que al llegar al lugar encontró las puertas forzadas y señales de ingreso irregular a las oficinas.

De acuerdo con el informe preliminar, el robo habría ocurrido la noche del sábado 23 de mayo. Las primeras investigaciones de la División Propiedades establecen que los delincuentes ingresaron tras violentar los accesos principales y se llevaron aproximadamente 2.200.000 bolivianos, correspondientes a distintas áreas administrativas de la cooperativa.

La Policía también confirmó que el inmueble no contaba con personal de seguridad al momento del hecho, situación que habría facilitado la acción de los delincuentes.

La Felcc continúa con las investigaciones para establecer cómo operaron los autores del robo, identificar a los responsables y recuperar el dinero sustraído. Hasta el momento no se reportan personas aprehendidas.



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