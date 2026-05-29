Convenio entre Fiscalía y Alcaldía cruceña permitirá denuncias en tiempo real

El alcalde Manuel Saavedra y el fiscal general Roger Mariaca firmaron un histórico convenio interinstitucional. El SLIM y la Defensoría usarán herramientas digitales y geolocalización para proteger a sectores vulnerables.
29/05/2026 12:32
La Fiscalía General del Estado y el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra firmaron este viernes un convenio de cooperación interinstitucional que permitirá agilizar la atención y recepción de denuncias mediante el uso de tecnología, principalmente en beneficio de sectores vulnerables.
El alcalde cruceño, Manuel Saavedra, destacó que este acuerdo permitirá implementar herramientas tecnológicas para brindar una respuesta más rápida a mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y otras personas que requieran atención inmediata.
“Con el uso de tecnología disminuimos la burocracia y aceleramos los procesos. Antes, una víctima de violencia debía ir de oficina en oficina y su requerimiento tardaba semanas. Hoy, con este convenio y el apoyo del ecosistema ROMA, tras la denuncia, inmediatamente el municipio y la Fiscalía responderán de manera inmediata”, sostuvo Saavedra.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, explicó que el convenio permitirá que el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia registren denuncias a través del ecosistema ROMA y puedan enviar y recibir requerimientos fiscales de manera electrónica y en tiempo real.
“Gracias a este convenio, una víctima de violencia que llega al SLIM no tendrá que esperar días para que su denuncia llegue al fiscal de materia de turno”, afirmó Mariaca.
La autoridad agregó que el sistema también incorporará herramientas de geolocalización del hecho denunciado, el registro de medidas de protección especiales para mujeres y menores de edad, además de mecanismos de interoperabilidad con el Segip para verificar identidades de manera inmediata y rigurosa.
