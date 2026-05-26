Acción popular busca liberar cuentas congeladas de la Alcaldía y evitar paralización de servicios

Una acción popular fue presentada con el objetivo de lograr el descongelamiento de las cuentas municipales retenidas, una situación que, según el accionante Peter Erlwein Beckhausen, está generando una crisis financiera que afecta el funcionamiento de servicios esenciales en la ciudad.

Erlwein explicó que actualmente existen tres órdenes judiciales vigentes que mantienen retenidos recursos de la Alcaldía, situación que estaría dejando a la administración municipal sin liquidez para cumplir con obligaciones prioritarias.

“Son tres órdenes judiciales que se encuentran vigentes en este momento que están dejando a la Alcaldía sin liquidez”, afirmó.

Según señaló, el congelamiento de recursos estaría impidiendo el pago de áreas sensibles. “Eso está impidiendo que se paguen los servicios básicos, salud, desayuno escolar, sueldos y salarios. La situación de la Alcaldía es bien grave”, sostuvo.

De acuerdo con el accionante, de no concretarse el descongelamiento de aproximadamente 135 millones de bolivianos, podrían surgir nuevas medidas de presión desde distintos sectores.

“Si no conseguimos descongelar estos recursos, lo más probable es que el primero de junio tengamos un paro generalizado de trabajadores del sector salud y que la empresa de basura entre nuevamente en paro”, advirtió.

La acción popular fue planteada argumentando una presunta vulneración de derechos fundamentales vinculados a la salud, educación y bienestar ciudadano.

Respecto a las cuentas retenidas, manifestó que deberían liberarse en su totalidad y cuestionó el mecanismo utilizado para ejecutar estas medidas.

“Estas acciones no son el camino. Para congelar las cuentas se debe ir a través de un proceso contencioso administrativo y la vía de amparo no puede volverse una vía de cobro”, afirmó.

Además, calificó la situación como una afectación directa a la ciudadanía. “Es inconstitucional, es ilegal y causa daño a la ciudadanía porque vemos la falta de suministro en hospitales y todo el daño que esto genera. El bien común está por encima del interés particular”, expresó.

Según indicó, algunas cuentas permanecen congeladas desde enero, mientras que otras fueron retenidas a partir de marzo. Ahora esperan que la audiencia permita una pronta liberación de los recursos y evitar mayores conflictos en los próximos días.

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