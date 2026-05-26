“Por los bloqueos”: suben precios de las frutas en mercados de Santa Cruz

El impacto de los bloqueos ya se siente en los principales centros de abastecimiento de Santa Cruz. Durante un recorrido realizado por el mercado Belén, un equipo de prensa de El Mañanero de la Red Uno verificó que varias frutas registran incrementos en sus precios debido a las dificultades para el transporte y abastecimiento desde otras regiones del país.

Aunque todavía existe variedad de productos en los puestos de venta, algunos comerciantes aseguraron que varias frutas no están llegando con normalidad, especialmente aquellas provenientes del Chapare cochabambino y otras zonas productoras.

“Por el bloqueo, por lo menos el arándano. El otro día estaba Bs 25 y ahora para venir a Bs 30 quiere llegar, o sea, no está pasando por bloqueo”, explicó un comerciante del centro de abastecimiento.

Según relató, actualmente el arándano llega desde Perú, debido a que la producción nacional de Tarija ya terminó su temporada. Asimismo, indicó que otras frutas importadas también comenzaron a ingresar al mercado.

“Mango, chirimoya, palta peruana, porque ya la nacional se está acabando ya y ya llega esa”, sostuvo.

Uno de los productos que más elevó su precio es la banana, debido a los problemas para sacar la producción desde el Chapare. Los comerciantes afirmaron que el costo por caja prácticamente se duplicó en los últimos días.

“No hay producción para que saquen del Chapare. Así que esta se elevó mucho. El otro día estaba Bs 100 y ahora está Bs 180, Bs 190”, señaló el vendedor.

Pese al incremento, algunos comerciantes aseguran que intentan mantener precios accesibles para no perder clientes. Actualmente, la docena de banana se comercializa en Bs 10.

“Menos estamos ganando porque si lo subimos ya, pero los clientes ya no quieren”, agregó.

En el caso del guineo, los vendedores explicaron que también hubo variaciones en el precio. La caja anteriormente llegaba hasta Bs 250, aunque en los últimos días el costo registró una leve reducción.

“Ya estamos dando a Bs 14, Bs 15 o sea, Bs 16 depende al tamaño”, manifestaron.

Por otro lado, algunos productos todavía mantienen precios estables. La papaya continúa económica y también permanecen en venta las últimas uvas provenientes de Tarija.

“Son los ultimitos. Ya no es temporada. Está a Bs 25 el kilo”, indicó el comerciante.

Mientras tanto, el copoazú proveniente del Alto Beni, en el departamento de La Paz, se comercializa actualmente a Bs 10 la unidad.

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