Ventas por el Día de la Madre generan expectativa, pero comerciantes temen perjuicios por los bloqueos

A pocos días de celebrarse el Día de la Madre, comerciantes expresaron su preocupación por la situación económica y los bloqueos que afectan al país, asegurando que esto podría perjudicar las ventas en una de las fechas comerciales más importantes del año.

Los vendedores señalaron que, aunque mantienen la esperanza de registrar movimiento económico, la crisis y las dificultades para circular han reducido la afluencia de compradores en comparación con gestiones anteriores.

“La situación del país… todos esperamos que tengamos una buena venta, todos esperamos que todo se normalice. Que la gente recapacite, que ya no haya bloqueo, porque la gente sufre, no se debe obstaculizar las necesidades, las prioridades, los medicamentos”, manifestó una comerciante.

Asimismo, explicó que, si bien cada año existe movimiento comercial por esta fecha, actualmente las ventas disminuyeron. “Gracias a Dios aquí se vende, pero siempre baja un poco la venta”, añadió.

Otra comerciante indicó que existe una amplia variedad de productos y precios para quienes buscan un regalo para las madres; sin embargo, reconoció que la situación económica limita las compras.

“Hay variedades de precios y productos para el Día de la Madre. Se viene mucha complicación porque en esta situación económica no hay mucho dinero y también cuesta que las personas vengan a comprar. Antes había mucho movimiento para esta fecha, pero ahora no hay mucho porque la economía no está como otros años”, sostuvo.

Por su parte, otro vendedor invitó a la población a acudir al Mercado Mutualista, destacando que existen opciones accesibles para todos los bolsillos.

“La variedad de precios hay desde los 30 bolivianos en regalos, 30, 40 bolivianos, para todo bolsillo. Poco a poco recién la gente va a buscar los regalos entre mañana y pasado. Está grave la situación, pero pensamos positivamente para tener ventas”, expresó.

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