¿Cuándo cae el Día de la Madre en Bolivia y qué regalos son los más buscados?

Bolivia ya se prepara para una de las fechas más especiales y emotivas del año: el Día de la Madre, una celebración dedicada a homenajear el amor, esfuerzo y dedicación de las madres bolivianas.

Este 2026, el Día de la Madre se celebrará el miércoles 27 de mayo, como ocurre cada año de manera fija en el calendario nacional. Aunque no es considerado un feriado oficial, tradicionalmente el Gobierno dispone tolerancia laboral de media jornada para las madres trabajadoras.

Una fecha con valor histórico

La conmemoración tiene un profundo significado histórico para Bolivia, ya que recuerda la valentía de las Heroínas de la Coronilla, mujeres cochabambinas que lucharon por la independencia el 27 de mayo de 1812.

Por ello, además de ser una jornada familiar y festiva, también representa un homenaje al coraje, sacrificio y amor incondicional de las mujeres bolivianas.

Festejos y actividades en todo el país

Durante mayo, las unidades educativas suelen organizar actos especiales, bailes, serenatas y presentaciones dedicadas a las madres. Asimismo, restaurantes, comercios y centros recreativos lanzan promociones para celebrar la fecha.

En las calles también aumenta la venta de flores, chocolates y detalles personalizados, considerados los regalos clásicos para esta celebración.

Los regalos más recomendados

Entre las opciones más populares para este 2026 destacan los regalos relacionados con experiencias de relajación, tecnología útil y detalles personalizados.

Velas aromáticas y termos térmicos

Plantas decorativas

Tablets y celulares

Audífonos inalámbricos

Smartwatches

Electrodomésticos

Tazas y recuerdos personalizados

Cartas escritas a mano

Álbumes de fotos familiares

Joyas grabadas con nombres o iniciales

Regalos personalizados

Desayunos sorpresa a domicilio

Cenas especiales

Sesiones de spa y masajes

Experiencias y bienestar

Para las madres más activas también se recomiendan zapatillas deportivas, ropa fitness o accesorios para ejercicios.

Una celebración llena de cariño

Más allá del regalo, muchas familias coinciden en que compartir tiempo de calidad, organizar un almuerzo familiar o simplemente agradecer el esfuerzo diario de las madres sigue siendo el detalle más valioso en esta fecha tan especial para los bolivianos.

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