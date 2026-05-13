¿Cuándo cae el Día de la Madre en Bolivia y qué regalos son los más buscados?

Cada 27 de mayo, Bolivia se llena de flores, abrazos y emociones para celebrar el Día de la Madre. En esta nota te contamos cómo las familias viven esta fecha especial cargada de amor y gratitud, además de las mejores ideas para sorprender a mamá en su día.
13/05/2026 12:32
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Bolivia ya se prepara para una de las fechas más especiales y emotivas del año: el Día de la Madre, una celebración dedicada a homenajear el amor, esfuerzo y dedicación de las madres bolivianas.
Este 2026, el Día de la Madre se celebrará el miércoles 27 de mayo, como ocurre cada año de manera fija en el calendario nacional. Aunque no es considerado un feriado oficial, tradicionalmente el Gobierno dispone tolerancia laboral de media jornada para las madres trabajadoras.
Una fecha con valor histórico
La conmemoración tiene un profundo significado histórico para Bolivia, ya que recuerda la valentía de las Heroínas de la Coronilla, mujeres cochabambinas que lucharon por la independencia el 27 de mayo de 1812.
Por ello, además de ser una jornada familiar y festiva, también representa un homenaje al coraje, sacrificio y amor incondicional de las mujeres bolivianas.
Festejos y actividades en todo el país
Durante mayo, las unidades educativas suelen organizar actos especiales, bailes, serenatas y presentaciones dedicadas a las madres. Asimismo, restaurantes, comercios y centros recreativos lanzan promociones para celebrar la fecha.
En las calles también aumenta la venta de flores, chocolates y detalles personalizados, considerados los regalos clásicos para esta celebración.
Los regalos más recomendados
Entre las opciones más populares para este 2026 destacan los regalos relacionados con experiencias de relajación, tecnología útil y detalles personalizados.
Velas aromáticas y termos térmicos
Plantas decorativas
Tablets y celulares
Audífonos inalámbricos
Smartwatches
Electrodomésticos
Tazas y recuerdos personalizados
Cartas escritas a mano
Álbumes de fotos familiares
Joyas grabadas con nombres o iniciales
Regalos personalizados
Desayunos sorpresa a domicilio
Cenas especiales
Sesiones de spa y masajes
Experiencias y bienestar
Para las madres más activas también se recomiendan zapatillas deportivas, ropa fitness o accesorios para ejercicios.
Una celebración llena de cariño
Más allá del regalo, muchas familias coinciden en que compartir tiempo de calidad, organizar un almuerzo familiar o simplemente agradecer el esfuerzo diario de las madres sigue siendo el detalle más valioso en esta fecha tan especial para los bolivianos.
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