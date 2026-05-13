TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Tendencias

Docente carga al bebé de una estudiante en Beni para que ella continúe la clase y se vuelve viral en redes

La escena fue destacada por estudiantes y usuarios en redes sociales, quienes resaltaron el valor de la empatía y la comprensión en el aula.

Red Uno de Bolivia

13/05/2026 11:58

Docente cuida al bebé de su alumna en Beni y se hace viral en redes. Imagen captura Explorá Beni.
Beni, Bolivia

Escuchar esta nota

Un emotivo momento se vivió en la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Beni (UAB), en Trinidad, donde un docente conmovió a sus estudiantes al protagonizar un noble gesto de empatía y solidaridad.

Durante la clase, el profesor decidió cargar en brazos al bebé de una estudiante para que ella pudiera continuar tomando apuntes y seguir la lección con tranquilidad.

La escena rápidamente llamó la atención de sus compañeros, quienes destacaron la calidad humana del educador y aseguraron que acciones como esta dejan enseñanzas mucho más profundas que cualquier teoría en el aula.

El gesto fue aplaudido por estudiantes y usuarios en redes sociales, donde muchos resaltaron que la verdadera educación también se transmite con comprensión, respeto y amor al prójimo.

“Eso también es enseñar”, comentaron varios internautas emocionados por la actitud del docente, cuya acción se convirtió en un ejemplo de apoyo y sensibilidad dentro del entorno universitario.

Más allá de una clase común, el profesor dejó una lección que difícilmente será olvidada por quienes estuvieron presentes: que la empatía puede cambiar por completo el ambiente de aprendizaje y marcar la vida de una persona.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD