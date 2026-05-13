Docente carga al bebé de una estudiante en Beni para que ella continúe la clase y se vuelve viral en redes

Un emotivo momento se vivió en la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Beni (UAB), en Trinidad, donde un docente conmovió a sus estudiantes al protagonizar un noble gesto de empatía y solidaridad.

Durante la clase, el profesor decidió cargar en brazos al bebé de una estudiante para que ella pudiera continuar tomando apuntes y seguir la lección con tranquilidad.

La escena rápidamente llamó la atención de sus compañeros, quienes destacaron la calidad humana del educador y aseguraron que acciones como esta dejan enseñanzas mucho más profundas que cualquier teoría en el aula.

El gesto fue aplaudido por estudiantes y usuarios en redes sociales, donde muchos resaltaron que la verdadera educación también se transmite con comprensión, respeto y amor al prójimo.

“Eso también es enseñar”, comentaron varios internautas emocionados por la actitud del docente, cuya acción se convirtió en un ejemplo de apoyo y sensibilidad dentro del entorno universitario.

Más allá de una clase común, el profesor dejó una lección que difícilmente será olvidada por quienes estuvieron presentes: que la empatía puede cambiar por completo el ambiente de aprendizaje y marcar la vida de una persona.

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