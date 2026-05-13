Los Kjarkas suspenden conciertos en México y aquí explican las razones

La emblemática agrupación boliviana Los Kjarkas anunció oficialmente la cancelación de su viaje a México, donde tenía previsto realizar varias presentaciones artísticas, debido al incumplimiento de compromisos por parte de la empresa organizadora.

La noticia fue confirmada a través de un mensaje difundido en redes sociales por Gonzalo Hermosa, quien expresó el profundo pesar del grupo por no poder reencontrarse con sus seguidores mexicanos.

“Queridos hermanos de todo México, somos Los Kjarkas para decirles que tenemos la gran tristeza de no estar con ustedes porque nuestra ida a México se ve frustrada”, manifestó el artista en el comunicado audiovisual.

Según explicó Hermosa, la organizadora identificada como Erika L.C.C. no cumplió con requisitos esenciales previamente acordados para concretar la gira internacional.

Entre las observaciones mencionadas por la agrupación figuran la falta de adelantos económicos, problemas con la entrega de pasajes y otros aspectos logísticos necesarios para garantizar el viaje.

“La señora Erika Lourdes Cano Caballero no cumplió con los requisitos que exigimos, los requisitos de adelanto, pasajes y todas las cosas que no llegaron hasta hoy”, afirmó.

Compromisos internacionales impidieron esperar más

Los integrantes de Los Kjarkas señalaron que su agenda internacional complicó la posibilidad de reprogramar las fechas o continuar esperando una solución de último momento.

“La razón de nuestras muchas actuaciones en el mundo entero hace que sea imposible porque las diferentes fechas quedan ocupadas y los compromisos mundiales no nos permiten continuar esperando”, indicaron.

La agrupación lamentó especialmente no poder compartir con el público mexicano, considerado uno de los más fieles seguidores de la música andina y folklórica boliviana.

Pese al inconveniente, el grupo aseguró que mantiene intacto su deseo de regresar a México en el futuro, pero bajo condiciones organizativas más serias y responsables.

“Esperemos que muy pronto se pueda dar una oportunidad con alguien que realmente haga bien las cosas. Los Kjarkas soñamos con estar nuevamente con ustedes con la seriedad correspondiente”, concluyó la agrupación.

La cancelación provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores bolivianos y mexicanos expresaron tristeza, apoyo y mensajes de solidaridad hacia el histórico grupo nacional.

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