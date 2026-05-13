Imágenes sensibles: Jugador brasileño sufrió una impactante lesión durante un partido | VIDEO

El futbolista brasileño Romario da Silva sufrió una grave lesión que conmocionó al fútbol hondureño. El mediocampista padeció una fractura expuesta en el partido donde Motagua derrotó 2-0 a Olancho FC. Las imágenes del momento rápidamente circularon en redes sociales debido a la gravedad.

Tras recibir atención médica sobre el terreno de juego, el volante fue inmovilizado y retirado en camilla para ser trasladado de urgencia a un centro asistencial. Los médicos lograron estabilizar su pie izquierdo antes de realizarle estudios especializados.

Los primeros reportes señalaron que Romario da Silva sufrió una luxo fractura de peroné, aunque no se descarta una posible afectación en la tibia. Debido a la complejidad de la lesión, será sometido a una intervención quirúrgica en Tegucigalpa.

Hasta el momento, Motagua no emitió un parte oficial sobre el tiempo de recuperación, pero versiones médicas estiman que podría permanecer entre seis y ocho meses fuera de las canchas. Mientras tanto, mensajes de apoyo y solidaridad se multiplicaron en todo el entorno futbolístico centroamericano.

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