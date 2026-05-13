Una escena tan sorprendente como inesperada se volvió viral en redes sociales luego de que una mujer en Brasil grabara el momento exacto en que encontró un ratón dentro de su cocina.

Lo que más llamó la atención de los usuarios fue la tranquilidad con la que reaccionó: mientras sostenía al pequeño roedor con una mano, seguía filmando con la otra.

En el video se observa cómo el animal intenta liberarse desesperadamente mientras la mujer mantiene el control de la situación sin soltar el celular.

La escena generó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios quedaron impactados por la valentía —o sangre fría— de la protagonista.

El video rápidamente se volvió viral

Las imágenes comenzaron a circular masivamente en plataformas digitales, acumulando miles de reproducciones y reacciones.

Algunos internautas bromearon con que la mujer “no le tuvo miedo a nada”, mientras otros confesaron que jamás podrían reaccionar de la misma manera ante una situación similar.

Con información de XAlertaNow

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