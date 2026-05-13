El gato modelo que ayuda a su dueña a vender tejidos se vuelve viral (Video)

Una tierna historia ha conquistado las redes sociales y enamorado a miles de personas alrededor del mundo. Una abuelita artesana se volvió viral por crear delicados accesorios de crochet para gatos y utilizar a su propio gato negro como modelo de cada diseño.

Con paciencia y dedicación, la mujer teje pequeños collares, gorritos y adornos pensados especialmente para felinos. Luego, sale a ofrecerlos mostrando cómo lucen realmente sobre su inseparable compañero.

Lo más llamativo de la historia es la tranquilidad con la que el gato posa frente a las personas y cámaras.

La abuelita le coloca cada accesorio cuidadosamente, mientras el animal permanece serio, quieto y paciente, como si entendiera perfectamente que está ayudando a promocionar el trabajo de su dueña.

Las imágenes del peculiar dúo rápidamente comenzaron a viralizarse y despertaron cientos de comentarios llenos de ternura.

Una historia sencilla que conquistó las redes

Muchos usuarios destacaron la dulzura de la escena y el esfuerzo de la mujer por salir adelante gracias a sus tejidos artesanales.

“Ella vende lo que hace con sus manos… y él hace de modelo sin protestar”, comentaron algunos internautas.

La historia demuestra cómo los pequeños momentos cotidianos, acompañados de creatividad y cariño, pueden terminar emocionando a millones de personas en redes sociales.

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