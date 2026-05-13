El Comité Interinstitucional de la Festividad de la Virgen de Urkupiña definió este martes la fecha oficial para el lanzamiento de Festividad de la Virgen de Urkupiña 2026.

El acto de presentación se realizará el próximo 21 de mayo a las 19:00 en el atrio del Templo de San Ildefonso, en el municipio de Quillacollo.

Una de las fiestas de fe más grandes del país

El evento reunirá expresiones religiosas, culturales y folklóricas que reafirmarán la identidad y devoción hacia la Virgen de Urkupiña, considerada una de las manifestaciones de fe más importantes de Bolivia y de la región andina.

Cada año, miles de bailarines, músicos y fieles participan de las actividades centrales que convierten a Quillacollo en el epicentro de la cultura y la religiosidad popular.

Las fechas centrales de Urkupiña 2026

Las actividades más importantes de la festividad se desarrollarán entre el 14 y el 16 de agosto de 2026.

14 de agosto: Fastuosa Entrada Folklórica

La celebración comenzará con la tradicional Entrada Folklórica, donde más de 50 fraternidades recorrerán las calles mostrando danzas, música, trajes y máscaras típicas.

Miles de bailarines participarán del desfile acompañado por bandas musicales que llenarán de color y alegría la ciudad.

15 de agosto: día central de la festividad

La segunda jornada estará dedicada a la solemnidad de la Asunción de la Virgen María.

Durante la mañana se celebrará una misa solemne en el Templo de San Ildefonso, con la presencia de autoridades religiosas y civiles, seguida por la procesión de la imagen de la Virgen y una nueva jornada folklórica.

16 de agosto: la tradicional romería al Calvario

La festividad culminará con la romería hacia el cerro Quta, conocido como El Calvario.

Desde tempranas horas, los fieles caminarán desde Cochabamba hasta Quillacollo en una peregrinación marcada por oraciones, cantos y rituales tradicionales.

Uno de los actos más representativos es la extracción simbólica de piedras del cerro, una tradición vinculada a pedidos de prosperidad y bendiciones espirituales.

La Festividad de Urkupiña es considerada una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes de Bolivia y congrega cada año a más de 500 mil personas entre peregrinos, turistas y fraternidades folklóricas.

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