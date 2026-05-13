El diálogo entre el Gobierno y la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) ingresó en un cuarto intermedio hasta este sábado 16 de mayo, mientras la dirigencia nacional y sectores de base analizan las propuestas presentadas por las autoridades educativas.

El secretario ejecutivo de la CTEUB, Wilfredo Ajllahuanca, informó que durante la reunión con la ministra de Educación, Beatriz García, y el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, se abordaron todos los puntos del pliego petitorio del magisterio.

“Se han abordado todos los puntos del pliego petitorio; en algunos hubo avances. El compromiso es que nosotros vamos a bajar a una instancia orgánica”, señaló el dirigente.

Ajllahuanca explicó que este viernes se desarrollará una conferencia nacional con representación de bases y de los 31 ejecutivos del país para evaluar las respuestas del Gobierno y definir futuras determinaciones.

“Por responsabilidad, el viernes se va a bajar a una conferencia nacional con representación de bases y los 31 ejecutivos, y allí se van a analizar las respuestas por parte de la ministra de Educación”, afirmó.

Asimismo, indicó que la reunión con el Ministerio de Educación continuará el sábado, mientras la dirigencia socializará las propuestas en distritos regionales y departamentales mediante asambleas y consejos consultivos.

Lo que se sabe de la propuesta

Por su parte, la exejecutiva de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba y maestra de base, Griselda Torrez, cuestionó que el contenido de la propuesta gubernamental no haya sido difundido públicamente y criticó la posible oferta salarial presentada al sector.

“El documento que ofrece el Gobierno al magisterio es como un secreto de Estado. Salen de la reunión de diálogo y no se difunde a través de los medios cuál es la propuesta”, manifestó.

Según Torrez, algunos participantes del encuentro informaron a las bases que el Ejecutivo habría planteado un bono de 1.500 bolivianos frente a la demanda de incremento salarial.

La exdirigente indicó que aún se desconocen detalles sobre la aplicación del beneficio y otros puntos del pliego, como el presupuesto educativo, la creación de ítems y la atención al déficit histórico.

Magisterio mantiene estado de emergencia

Torrez también observó que la dirigencia haya anunciado consejos consultivos y no asambleas masivas con participación amplia de maestros de base.

El diálogo entre el Gobierno y el magisterio se desarrolla tras semanas de movilizaciones, paros y medidas de presión impulsadas por los maestros urbanos y rurales en diferentes regiones del país.

Pese al acercamiento entre ambas partes, el sector mantiene vigente su estado de emergencia mientras se aguarda la evaluación de las bases y la reanudación de las negociaciones este sábado.

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