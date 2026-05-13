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Mapa de transitabilidad: estas son las rutas bloqueadas en el país este miércoles

La ABC reportó cortes de ruta en La Paz, Oruro, Cochabamba y Beni. Los bloqueos ya generan desabastecimiento y alza de precios en varios productos, especialmente en La Paz.

Red Uno de Bolivia

13/05/2026 9:17

Mapa de transitabilidad: estas son las rutas bloqueadas en el país este miércoles.
Bolivia

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que hasta las 7:30 de este miércoles se registraban 22 puntos de bloqueo activos por conflictos sociales en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Beni.

El departamento más afectado es La Paz, donde se concentran 16 puntos de bloqueo impulsados por sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari.

Para acceder al mapa puede ingresar a este enlace https://transitabilidad.abc.gob.bo/

Bloqueos en La Paz

Las rutas afectadas son:

  1. Luribay – límite La Paz/Oruro

  2. Patacamaya – Sica Sica

  3. Sica Sica – Luribay

  4. Patacamaya – Lacka

  5. Desaguadero – límite Oruro/La Paz

  6. Salida Achiri – salida de Berenguela

  7. San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca

  8. Achica Arriba – Calamarca

  9. Botijlaca – colegio Laura Lloko Lloko

  10. Nazacara – San Andrés de Machaca

  11. Alto Lima – Río Seco

  12. Yolosa – Santa Bárbara

  13. San Silverio – Caranavi

  14. Choro Bajo – San Silverio

  15. Santa Bárbara – Choro Bajo

  16. Entre Ríos – Sapecho

Puntos bloqueados en Oruro

En Oruro se reportan tres rutas afectadas:

  1. Límite Oruro/La Paz – Caihuasi

  2. Caihuasi – Caracollo

  3. Límite Oruro/La Paz – Carangas

Rutas afectadas en Cochabamba y Beni

En Cochabamba existen dos puntos de bloqueo:

  1. Villa Tunari – Puente Espíritu Santo

  2. Límite Oruro – Cochabamba

Mientras que en Beni se registra:

  1. Yucumo – Río Colorado

Los bloqueos ya comienzan a generar fuertes consecuencias económicas y sociales, especialmente en La Paz, donde varias rutas permanecen cortadas.

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