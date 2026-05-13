Mapa de transitabilidad: estas son las rutas bloqueadas en el país este miércoles.

La ABC reportó cortes de ruta en La Paz, Oruro, Cochabamba y Beni. Los bloqueos ya generan desabastecimiento y alza de precios en varios productos, especialmente en La Paz.
13/05/2026 9:17
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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que hasta las 7:30 de este miércoles se registraban 22 puntos de bloqueo activos por conflictos sociales en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Beni.
El departamento más afectado es La Paz, donde se concentran 16 puntos de bloqueo impulsados por sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari.
Para acceder al mapa puede ingresar a este enlace https://transitabilidad.abc.gob.bo/
Bloqueos en La Paz
Las rutas afectadas son:
Luribay – límite La Paz/Oruro
Patacamaya – Sica Sica
Sica Sica – Luribay
Patacamaya – Lacka
Desaguadero – límite Oruro/La Paz
Salida Achiri – salida de Berenguela
San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca
Achica Arriba – Calamarca
Botijlaca – colegio Laura Lloko Lloko
Nazacara – San Andrés de Machaca
Alto Lima – Río Seco
Yolosa – Santa Bárbara
San Silverio – Caranavi
Choro Bajo – San Silverio
Santa Bárbara – Choro Bajo
Entre Ríos – Sapecho
Puntos bloqueados en Oruro
En Oruro se reportan tres rutas afectadas:
Límite Oruro/La Paz – Caihuasi
Caihuasi – Caracollo
Límite Oruro/La Paz – Carangas
Rutas afectadas en Cochabamba y Beni
En Cochabamba existen dos puntos de bloqueo:
Villa Tunari – Puente Espíritu Santo
Límite Oruro – Cochabamba
Mientras que en Beni se registra:
Yucumo – Río Colorado
Los bloqueos ya comienzan a generar fuertes consecuencias económicas y sociales, especialmente en La Paz, donde varias rutas permanecen cortadas.
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