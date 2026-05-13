Mapa de transitabilidad: estas son las rutas bloqueadas en el país este miércoles.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que hasta las 7:30 de este miércoles se registraban 22 puntos de bloqueo activos por conflictos sociales en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Beni.

El departamento más afectado es La Paz, donde se concentran 16 puntos de bloqueo impulsados por sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari.

Para acceder al mapa puede ingresar a este enlace https://transitabilidad.abc.gob.bo/

Bloqueos en La Paz

Las rutas afectadas son:

Luribay – límite La Paz/Oruro Patacamaya – Sica Sica Sica Sica – Luribay Patacamaya – Lacka Desaguadero – límite Oruro/La Paz Salida Achiri – salida de Berenguela San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca Achica Arriba – Calamarca Botijlaca – colegio Laura Lloko Lloko Nazacara – San Andrés de Machaca Alto Lima – Río Seco Yolosa – Santa Bárbara San Silverio – Caranavi Choro Bajo – San Silverio Santa Bárbara – Choro Bajo Entre Ríos – Sapecho

Puntos bloqueados en Oruro

En Oruro se reportan tres rutas afectadas:

Límite Oruro/La Paz – Caihuasi Caihuasi – Caracollo Límite Oruro/La Paz – Carangas

Rutas afectadas en Cochabamba y Beni

En Cochabamba existen dos puntos de bloqueo:

Villa Tunari – Puente Espíritu Santo Límite Oruro – Cochabamba

Mientras que en Beni se registra:

Yucumo – Río Colorado

Los bloqueos ya comienzan a generar fuertes consecuencias económicas y sociales, especialmente en La Paz, donde varias rutas permanecen cortadas.

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