Viajes a Cochabamba se realizan por la carretera antigua ante bloqueos

Las salidas de buses desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz operan con normalidad hacia distintos destinos del país, aunque persisten restricciones en la carretera nueva hacia Cochabamba debido a bloqueos instalados en la zona del Chapare.

Desde una de las empresas informaron que los viajes hacia Cochabamba se estaban realizando hasta la noche del martes por la carretera antigua, mientras aguardaban nuevas autorizaciones de Tránsito para retomar rutas habituales.

El trabajador explicó que los bloqueos golpearon con fuerza la demanda de pasajeros. “A Cochabamba cuando está un día normal sacamos entre 8 a 9 buses, y estos días hemos estado sacando 1 o 2 buses”, indicó.

Añadió que la incertidumbre también afecta otros destinos, ya que muchos viajeros deciden suspender sus viajes. “La gente escucha que hay bloqueo y no viaja a ningún lado”, afirmó.

En cuanto a las tarifas, señaló que el pasaje por la carretera antigua alcanza los 193 bolivianos. Sin embargo, debido a la baja afluencia de pasajeros, algunas empresas redujeron precios para completar cupos.

“Nos vemos obligados a bajar hasta 100 bolivianos para poder llenar y no salgan vacíos los buses”, sostuvo.

Las operadoras esperan que en las próximas horas se normalice el tránsito en la ruta nueva hacia Cochabamba para restablecer plenamente las frecuencias desde la terminal bimodal.

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