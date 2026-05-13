Antes de salir de casa, conozca las vías afectadas por marchas y bloqueos en La Paz

La Policía Boliviana emitió un reporte actualizado hasta las 06:00 de este 13 de mayo, en el que advierte sobre diferentes movilizaciones, marchas y bloqueos de calles programados en la ciudad de La Paz, El Alto y carreteras del departamento.

Entre las principales protestas previstas se encuentra la movilización de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Rural de La Paz, que partirá desde la Casa Social del Maestro bajo la modalidad de marcha de protesta.

Asimismo, desde el mismo punto se anunció otra marcha protagonizada por la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana.

Marchas en El Alto

En la ciudad de El Alto, específicamente en el sector Río Seco – Juan Pablo II, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos tiene prevista una marcha acompañada de bloqueo de calles.

En tanto, la Central Obrera Boliviana (COB) realizará bloqueos de vías en el centro paceño como parte de sus medidas de presión.

De igual manera, la Federación de Choferes Chuquiago Marka de La Paz convocó a un mitin de protesta en su sede sindical.

Foto: Reporte de transitabilidad de la Policía. Comando Departamental.

El reporte policial también advierte que Plaza Murillo permanecerá sin acceso y con cierre de vías durante la jornada.

Entre los principales puntos de bloqueo identificados se encuentran la avenida 6 de Agosto, Molino Andino, la avenida Juan Pablo II y San Roque en El Alto. También se reportan cortes en la zona Sur, carretera a Palca, Río Abajo y Achocalla.

Carreteras de La Paz

Asimismo, existen bloqueos en la carretera La Paz-Yungas, específicamente en el municipio de Palos Blancos y la provincia Caranavi.

En la carretera La Paz-Oruro se registran puntos de bloqueo en Sica Sica, Konani, Patacamaya y Achica Arriba.

También se reportaron movilizaciones y cortes en la carretera a Copacabana, en las localidades de Batallas, Achacachi y Ancoraimes; además de bloqueos en la ruta hacia Desaguadero, en los municipios de Tiwanaku, Jesús de Machaca y Guaqui.

La Policía también informó sobre restricciones en la carretera a Viacha, el municipio de Viacha, la localidad de Charaña y el puente Jacha Turpo.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población tomar rutas alternas para evitar retrasos y complicaciones en el tránsito vehicular.

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