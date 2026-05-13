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Denuncian presunto intento de saqueo en medio de protestas en El Alto

Ante el temor por posibles hechos de violencia y robos, varios propietarios cerraron sus puestos y resguardaron sus mercaderías.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

13/05/2026 7:24

Protestas en El Alto generan alarma por presuntos intentos de saqueo.
El Alto

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Comerciantes y vecinos denunciaron un presunto intento de saqueo a negocios en inmediaciones de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), en medio de las protestas y bloqueos registrados en distintos sectores de la ciudad.

Según los reportes, grupos de personas habrían intentado aprovechar la tensión generada por las movilizaciones para ingresar a algunos establecimientos comerciales, causando alarma entre propietarios y transeúntes.

Los denunciantes aseguraron que entre los manifestantes existirían presuntos delincuentes infiltrados, quienes buscarían cometer robos y generar disturbios aprovechando el conflicto social.

Ante esta situación, varios propietarios optaron por cerrar sus puestos y resguardar sus mercaderías por temor a nuevos intentos de saqueo.

Vecinos de la zona también pidieron mayor presencia policial y controles para evitar hechos de violencia o vandalismo en los alrededores de la Casa Superior de Estudios.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial sobre personas arrestadas o daños materiales, mientras continúa la tensión en sectores cercanos a la UPEA por las movilizaciones y bloqueos instalados en la ciudad de El Alto.

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