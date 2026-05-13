EEUU alerta a sus ciudadanos por bloqueos en Bolivia y emite recomendaciones

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia emitió una alerta de seguridad debido a los bloqueos de carreteras y manifestaciones registrados en distintos puntos del país, que afectan la circulación de personas y mercancías.

A través de un comunicado difundido este 12 de mayo, la sede diplomática advirtió que las movilizaciones pueden instalarse con poca anticipación y generar interrupciones en los viajes terrestres. Sin embargo, aclaró que el transporte aéreo continúa operando con normalidad.

“Se están llevando a cabo bloqueos de carreteras y manifestaciones en varios lugares de Bolivia, interrumpiendo los viajes y el flujo normal de mercancías”, señala el reporte oficial.

La Embajada recomendó a los ciudadanos estadounidenses evitar las áreas de protesta y recordó que, en anteriores conflictos, algunos bloqueadores reaccionaron de forma violenta contra personas que intentaron atravesar los puntos de bloqueo.

Entre las principales recomendaciones emitidas por la representación diplomática se encuentran:

Verificar que pasaportes y documentos de viaje estén vigentes y actualizados.

Inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas de seguridad.

Seguir las instrucciones de autoridades locales y operadores turísticos.

Mantenerse informados a través de medios locales sobre el desarrollo de los conflictos.

Contar con reservas suficientes de alimentos, agua y combustible para varios días.

Extremar precauciones cerca de concentraciones masivas y protestas.

Evitar las zonas donde existan manifestaciones o cortes de ruta.

Contactar a la Embajada de EE.UU. en La Paz en caso de quedar atrapado en un bloqueo.

La alerta fue publicada en la página oficial de la Embajada estadounidense y surge en medio de las movilizaciones y bloqueos que afectan diferentes carreteras del país.

La representación diplomática insistió en que los viajeros consulten con operadores turísticos antes de trasladarse por vía terrestre y permanezcan atentos a posibles cambios en la situación.

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