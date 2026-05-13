EEUU alerta a sus ciudadanos por bloqueos en Bolivia y emite recomendaciones

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran mantener reservas de agua, alimentos y combustible, además de seguir los reportes oficiales sobre los conflictos.
13/05/2026 7:12
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La Embajada de Estados Unidos en Bolivia emitió una alerta de seguridad debido a los bloqueos de carreteras y manifestaciones registrados en distintos puntos del país, que afectan la circulación de personas y mercancías.
A través de un comunicado difundido este 12 de mayo, la sede diplomática advirtió que las movilizaciones pueden instalarse con poca anticipación y generar interrupciones en los viajes terrestres. Sin embargo, aclaró que el transporte aéreo continúa operando con normalidad.
“Se están llevando a cabo bloqueos de carreteras y manifestaciones en varios lugares de Bolivia, interrumpiendo los viajes y el flujo normal de mercancías”, señala el reporte oficial.
Entre las principales recomendaciones emitidas por la representación diplomática se encuentran:
Verificar que pasaportes y documentos de viaje estén vigentes y actualizados.
Inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas de seguridad.
Seguir las instrucciones de autoridades locales y operadores turísticos.
Mantenerse informados a través de medios locales sobre el desarrollo de los conflictos.
Contar con reservas suficientes de alimentos, agua y combustible para varios días.
Extremar precauciones cerca de concentraciones masivas y protestas.
Evitar las zonas donde existan manifestaciones o cortes de ruta.
Contactar a la Embajada de EE.UU. en La Paz en caso de quedar atrapado en un bloqueo.
La alerta fue publicada en la página oficial de la Embajada estadounidense y surge en medio de las movilizaciones y bloqueos que afectan diferentes carreteras del país.
La representación diplomática insistió en que los viajeros consulten con operadores turísticos antes de trasladarse por vía terrestre y permanezcan atentos a posibles cambios en la situación.
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