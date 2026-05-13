Clases se desarrollan con normalidad en Santa Cruz tras cuarto intermedio

Este miércoles, las labores escolares en Santa Cruz se desarrollan con normalidad luego del cuarto intermedio en las movilizaciones determinado por el Magisterio Urbano tras la reunión sostenida con el Gobierno en Cochabamba.

El dirigente del Magisterio Urbano en Santa Cruz, Lorenzo Chávez, explicó que en el encuentro se abordaron principalmente las demandas relacionadas con la dotación de ítems y la carga horaria dentro del sistema educativo.

“Exigimos los ítems que faltan en los diferentes departamentos, especialmente en Santa Cruz, a raíz del crecimiento poblacional estudiantil”, manifestó.

Chávez indicó que, si bien existen algunos avances en las negociaciones, estos aún no satisfacen plenamente las expectativas del sector.

“Hay un avance, pero no como lo esperamos”, sostuvo.

Según explicó, el Gobierno comprometió la entrega de alrededor de 3.000 ítems a nivel nacional, de los cuales entre 400 y 450 corresponderían al departamento de Santa Cruz.

El dirigente también observó el déficit de carga horaria en distintas unidades educativas y aseguró que algunos maestros trabajan sin remuneración completa debido a la falta de ítems.

“Hay maestros que trabajan de manera gratuita por la falta de ítems completos”, afirmó.

Asimismo, garantizó el normal desarrollo de las actividades escolares mientras continúe el proceso de diálogo con las autoridades.

“Las clases en Santa Cruz son normales. Vamos a dialogar con las bases y luego tendremos una postura sobre si firmamos o no el documento borrador el día sábado”, agregó.

El sector docente se mantiene en evaluación de los acuerdos alcanzados y el cuarto intermedio permanecerá vigente hasta este sábado, fecha en la que se prevé retomar las negociaciones con el Gobierno.

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