Asosur alerta irregularidades en distribución de diésel

La gerente de Asosur, Susy Dorado, expresó su preocupación por el abastecimiento y la calidad de combustibles, tras reportes de irregularidades en los despachos registrados durante la pasada jornada.

Dorado señaló que el suministro de diésel no se desarrolló con normalidad y advirtió que el sector busca respuestas inmediatas sobre las causas de esta situación.

“Lamentablemente hemos tenido reporte de que el despacho en diésel no ha sido normal el día de hoy (martes)”, manifestó.

La representante informó que para este miércoles se prevé una reunión con autoridades de YPFB, con el fin de conocer qué problemas se presentaron y si los bloqueos carreteros incidieron en la distribución.

“Tenemos una reunión para ver cuáles son los problemas y por qué no se ha estado despachando”, indicó.

Sobre la calidad de la gasolina, Dorado aseguró que YPFB les informó que el producto entregado cumple con las condiciones necesarias, aunque el sector pidió documentación técnica que lo respalde.

“Oficialmente nosotros hemos hecho llegar ya unas notas pidiendo que se nos haga conocer los certificados de verificación y que se reflejen los 22 parámetros que corresponden a la calidad”, sostuvo.

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