Senado abroga la Ley 1720: la CAO anticipa que impulsará una nueva norma agraria

Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) informaron que, tras reuniones con autoridades de Gobierno y legisladores, se acordó impulsar una nueva ley agraria que contemple seguridad jurídica para pequeños y medianos productores.

El presidente de la CAO, Klaus Frerking, explicó que las comisiones agrarias departamentales iniciarán un proceso de diálogo y consenso en todo el país para construir una nueva propuesta normativa.

“Las comisiones agrarias departamentales van a empezar a hacer todo un consenso en cada departamento para que en 60 días tengamos una nueva ley para el pequeño y mediano productor”, afirmó.

Foto: Presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking. Red Uno.

Asimismo, el sector agropecuario pidió que las medidas de presión y los bloqueos sean levantados para garantizar el abastecimiento de alimentos, oxígeno y combustibles en las regiones afectadas por el conflicto.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, indicó que se asumió el compromiso de iniciar un proceso amplio de concertación nacional para elaborar una nueva norma agraria.

Foto: Presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila. Red Uno.

“Asumimos la responsabilidad de iniciar un proceso amplio nacional de concertación de una norma que dé salida a la pequeña propiedad agraria”, sostuvo la autoridad legislativa.

Opiniones divididas en el Legislativo

El senador de Libre, José Ormachea, señaló que su bancada respaldó el proyecto bajo el compromiso de trabajar posteriormente en una nueva propuesta legal consensuada.

Sin embargo, algunos legisladores expresaron observaciones respecto a la incorporación de disposiciones transitorias y cuestionaron parte del procedimiento legislativo utilizado durante el tratamiento de la norma.

Abrogación de la Ley 1720

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que abroga la polémica Ley 1720, en medio de protestas y bloqueos registrados en diferentes regiones del país.

La decisión fue asumida tras reuniones entre autoridades legislativas, representantes del sector agropecuario y dirigentes campesinos, quienes coincidieron en la necesidad de construir una nueva propuesta mediante consenso nacional.

Tras conocerse la aprobación en el Senado, campesinos e indígenas de tierras bajas que mantenían una vigilia en puertas de la Asamblea Legislativa comenzaron a retirarse del lugar, aunque señalaron que permanecerán atentos al tratamiento de la norma en la Cámara de Diputados.

La marcha indígena y campesina había permanecido durante varios días en La Paz exigiendo la abrogación de la Ley 1720, en medio de un conflicto que derivó en bloqueos y movilizaciones en distintos puntos del país.

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