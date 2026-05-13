Productores acuerdan 60 días para elaborar nueva norma que reemplazará la Ley 1720

El presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), Omar Castro, informó que el sector productivo aceptó la abrogación de la Ley 1720, en el marco de la reunión sostenida este martes con el presidente del Estado y tres ministros de su gabinete, en medio de los bloqueos carreteros que afectan al país.

Castro explicó que, si bien el sector considera que la norma fue trabajada y consensuada a nivel nacional dentro de Confeagro, su aplicación ha sido objeto de uso político, lo que derivó en la actual conflictividad.

“Hoy tuvimos una reunión con el presidente y tres ministros de su gabinete… la posición nuestra es que esta ley fue trabajada y consensuada a nivel nacional… es una ley ventajosa”, señaló.

“En la reunión el mismo presidente manifestó que es una ley buena que debería seguir adelante, pero también que ha sido utilizada políticamente generando los bloqueos", añadió.

Castro detalló que en el encuentro también participó el presidente del Senado, quien propuso la inclusión de dos artículos que establecen un proceso de transición legislativa. Según explicó, se planteó que la Cámara de Senadores trabaje en un plazo de 60 días una nueva ley, incorporando observaciones y procesos de socialización, además de trasladar el trabajo a comisiones agrarias departamentales.

Consultado sobre la continuidad de los bloqueos pese a la abrogación de la norma, Castro advirtió que la responsabilidad recae en el Estado.

“Eso ya queda en manos del Gobierno que es el llamado a garantizar la libre transitabilidad que está escrita en la Constitución Política del Estado”, indicó.

Finalmente, detalló el impacto económico de las protestas. “Nuestro sector se ha visto afectado hoy por hoy, el sector lleva acumulado casi 30 millones de bolivianos en pérdidas y cada día de bloqueo son 5 millones que se suman”, concluyó.

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