Senado aprueba en grande la abrogación de la ley 1720 y entra en cuarto intermedio

El Senado de Bolivia aprobó este lunes 12 de mayo de 2026 en grande el proyecto de ley 1720 que abroga la ley de reconversión de tierras. Con 32 senadores presentes, la votación se realizó nominalmente, lo que permitió que cada uno expresara su voto de forma pública. En la sesión se alcanzó 20 votos a favor de la abrogación de la ley, 3 en contra y 9 en blanco.

La senadora Claudia Mallón de Alianza SUMATE explicó que la aprobación en grande fue una medida necesaria para pacificar el país y restablecer la tranquilidad.

“Este conflicto está afectando a los más humildes, incrementando los precios de la canasta familiar. Por ejemplo, el precio del pollo ha llegado a 70 bolivianos en El Alto y más de 100 en la ciudad. La ley 1720 se ha tergiversado y se ha usado como pretexto para los bloqueos”, señaló Mallón, haciendo referencia a los efectos negativos de las protestas y bloqueos en la ciudad de La Paz.

La necesidad de pacificación

Mallón también hizo hincapié en que el verdadero espíritu de la Ley 1720 era el de ayudar a los pequeños productores mediante el acceso a créditos para mejorar su producción. La abrogación de la ley se presentó como un paso para pacificar y restablecer la paz social, permitiendo que la región vuelva a la normalidad. La senadora destacó que, con la aprobación de la ley, se busca brindar certidumbre y estabilidad al país.

Modificaciones transitorias

En el cuarto intermedio, se acordó analizar las modificaciones transitorias para asegurar que las disposiciones del proyecto de ley sean más claras y no afecten a los sectores productivos. Estas modificaciones transitorias servirán para garantizar que la implementación de la ley se haga de manera ordenada y que, al mismo tiempo, se resuelvan las inquietudes de los sectores involucrados en los bloqueos.

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