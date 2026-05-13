Senado aprueba en grande el PL que abroga la Ley 1720 y lo devuelve a Diputados para modificaciones finales

El Senado de Bolivia aprobó en grande el proyecto de ley 417, que busca abrogar la ley 1720 de conversión de tierras de pequeña a mediana propiedad. Sin embargo, se devuelve a la Cámara de Diputados para realizar modificaciones en las disposiciones finales del proyecto. La decisión fue tomada por mayoría en el Senado, con el objetivo de mejorar el marco normativo antes de su promulgación definitiva.

Disposición transitoria única

En el debate final, el Senado aprobó una disposición transitoria que establece que la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados serán las encargada de proponer un marco normativo en un plazo no mayor a 60 días. Este marco definirá las condiciones y procedimientos para que las pequeñas propiedades agrarias puedan acceder a los beneficios de conversión bajo un proceso técnico, administrativo y legal voluntario, con salvaguardas para proteger las tierras comunitarias y territorios indígenas.

El Senado también destacó que las tierras comunitarias de origen, como las comunidades indígenas y áreas de reservas naturales, deberán estar excluidas expresamente de este proceso, para preservar su integridad y protección legal.

Próximos pasos

Tras la aprobación en grande, el proyecto de ley será remitido a la Cámara de Diputados para incorporar las modificaciones transitorias necesarias, y después se remitirá al Poder Ejecutivo para su promulgación, siempre que las modificaciones sean aceptadas.

Declaran en cuarto intermedio

La Cámara de Senadores declararon en cuarto intermedio la sesión hasta el miércoles 13 de mayo a las 09:00 horas y seguir tratando los temas del orden del día.

Mira la programación en Red Uno Play