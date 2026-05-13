Gobierno insiste en el diálogo ante bloqueos masivos de Ponchos Rojos

La tensión social continúa en ascenso en el país. Autoridades originarias de la provincia Omasuyos, conocidas como los Ponchos Rojos, avanzaron este martes en una movilización rumbo a la ciudad de La Paz con el objetivo de reforzar las protestas y sumarse a las medidas impulsadas por sectores afines a la Central Obrera Boliviana (COB).

La marcha partió desde diferentes provincias y llegó hasta la zona de Río Seco, en la ciudad de El Alto, donde se registraron momentos de violencia y enfrentamientos. Los movilizados anunciaron además que existen más de 180 puntos de bloqueo instalados en distintos sectores del país.

Los representantes aseguraron que las medidas de presión continuarán mientras no exista una respuesta efectiva a sus demandas y cuestionaron el trabajo de las autoridades nacionales y legislativas.

Ponchos rojos causan terror en El Alto

En Río Seco, comerciantes y transportistas denunciaron hechos de violencia protagonizados por algunos grupos de manifestantes. Según reportes, se registraron pedradas contra vehículos del transporte público, amenazas de saqueo y daños a negocios de la zona.

“Llegaron lanzando piedras, obligando a cerrar los puestos y amenazando con saquear comercios”, denunciaron vecinos del sector.

La Policía intervino utilizando agentes químicos para dispersar a los movilizados y evitar mayores enfrentamientos. La Defensoría del Pueblo confirmó la presencia de aproximadamente 200 Ponchos Rojos en el sector y pidió que las protestas se desarrollen de manera pacífica y sin afectar derechos de terceros.

Gobierno llama al diálogo

En medio de la creciente conflictividad, el presidente Rodrigo Paz Pereira reiteró su convocatoria al diálogo y pidió a los sectores movilizados dejar las medidas de presión.

“Todo aquello que mejore y todo aquello que sea de utilidad para el pueblo se tiene que generar a través del diálogo”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado recordó además el encuentro político y social realizado el 9 de mayo en Cochabamba, donde participaron organizaciones sociales, sectores productivos y representantes políticos del país.

“Estamos dialogando con todas las organizaciones sociales, con todas las instituciones del país para que estas normas y leyes vayan en favor del pueblo y no de unos cuantos como en el pasado”, sostuvo Rodrigo Paz.

Mientras tanto, la población continúa enfrentando dificultades por los bloqueos y la creciente tensión social que afecta el tránsito, el comercio y el abastecimiento en varias regiones del país.

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