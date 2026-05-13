¡Les tocó a ellos! Turromantikos tuvo que bailar “Chica Vacilona” para pasar un bloqueo

El grupo musical Turromantikos protagonizó uno de los momentos más curiosos y comentados de las redes sociales luego de quedar retenido en un punto de bloqueo y terminar bailando para poder continuar su camino.

En videos que rápidamente se hicieron virales, se observa cómo Dat Polo y sus compañeros improvisan el famoso paso de la canción “Chica Vacilona” frente a los bloqueadores, quienes reaccionaron entre risas, aplausos y gritos de emoción.

Lo que inicialmente parecía un momento tenso terminó transformándose en una escena festiva y completamente inesperada.

Los integrantes de Turromantikos comenzaron a bailar al ritmo de su conocida canción mientras las personas presentes grababan el momento con sus celulares.

Tras la improvisada presentación, los bloqueadores finalmente les permitieron avanzar y continuar su recorrido.

El video explotó en redes sociales

Las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron con humor y sorpresa.

Muchos comentarios destacaron que el grupo “convirtió el bloqueo en una fiesta”, mientras otros bromearon señalando que “la verdadera contraseña era bailar”.

El episodio volvió a demostrar el enorme impacto viral que tiene “Chica Vacilona”, una de las canciones más populares del grupo boliviano en redes sociales y plataformas digitales.

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