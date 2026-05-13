Una escena completamente insólita sorprendió a vecinos y usuarios en redes sociales en Matão, luego de que un motociclista terminara dentro de un contenedor de basura tras sufrir un fuerte accidente de tránsito.

Según reportes locales, el hombre de 32 años salió expulsado de su motocicleta después de un violento choque y cayó directamente dentro del basurero ubicado a un costado de la vía.

Las imágenes del accidente rápidamente comenzaron a circular en redes debido a lo impactante y surrealista de la escena.

Testigos aseguraron que el impacto fue extremadamente fuerte y que, por varios segundos, nadie podía creer lo que acababa de ocurrir.

A pesar de la brutalidad del choque, el conductor logró sobrevivir y fue auxiliado por equipos de emergencia.

El video se volvió viral

El hecho generó miles de reacciones en plataformas digitales, donde usuarios calificaron el accidente como “increíble”, “de película” y “difícil de creer”.

Muchos también destacaron que, pese a la gravedad del impacto, el motociclista tuvo un desenlace que pudo haber sido mucho peor.

Con información de Notife y Entre Líneas.

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