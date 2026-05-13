Así es el exclusivo diamante azul valuado en millones que deslumbra a coleccionistas

La reconocida casa de subastas Christie’s anunció la venta del impresionante diamante “Azure Blue”, una exclusiva joya de 31,62 quilates que podría alcanzar un valor de hasta 8,5 millones de dólares en una subasta prevista para el próximo 9 de junio en Nueva York.

La pieza será presentada durante el evento “Magnificent Jewels”, que se realizará en el lujoso Rockefeller Center, donde coleccionistas y millonarios de distintas partes del mundo competirán por adquirir esta rara gema azul. La información fue difundida por el medio chileno Mega Noticias.

Azure Blue: el diamante azul de 31 quilates que busca batir récords.

Una joya única en el mundo

El “Azure Blue” destaca por su enorme tamaño natural y por su elegante corte en forma de pera. Además, posee una tonalidad azul natural extremadamente escasa dentro del mercado internacional de diamantes.

Según reportes, el Instituto Gemológico de América (GIA) indicó que la piedra incluso podría ser reclasificada como “internamente impecable”, es decir, prácticamente libre de imperfecciones.

Otro de los aspectos que más llama la atención es que el diamante pertenece a una categoría química muy rara, presente en menos del 0,1% de los diamantes naturales del planeta. Esta característica le permite conducir electricidad, una cualidad poco común en este tipo de gemas.

Montado en platino y rodeado de diamantes rosados

La exclusiva piedra fue colocada sobre un anillo de platino y rodeada de diamantes rosados, creando un fuerte contraste visual pensado para atraer a los coleccionistas más exigentes.

Especialistas del sector consideran que el tamaño del “Azure Blue” supera a muchas de las históricas gemas azules que fueron subastadas anteriormente, por lo que la expectativa alrededor del remate es elevada.

La firma The Fine Art Group también participa en la exhibición internacional de esta joya, considerada por expertos como un auténtico fragmento exclusivo de la historia natural de la Tierra.

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