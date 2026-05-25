¡Atención, Bolivia! Se viene un fin de semana largo de tres días: ¿cuándo será y qué se conmemora?

Junio llegará con descanso extendido por Corpus Christi. Además, el calendario nacional contempla otros feriados y asuetos que formarán fines de semana largos durante 2026.
25/05/2026 13:32
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El próximo descanso extendido será por Corpus Christi, una celebración religiosa de la Iglesia Católica que conmemora la presencia de Jesucristo en la Eucaristía.
De acuerdo con el calendario de feriados y asuetos, el descanso será el jueves 4 y viernes 5 de junio, formando un fin de semana largo de varios días para la población, ya que también se cuenta con un día domingo de descanso.
Esta fecha se suma a otros feriados nacionales restantes para la gestión 2026, además de días de asueto establecidos para impulsar descansos prolongados y promover actividades familiares, turísticas y económicas.
Entre las próximas fechas importantes figuran:
• Corpus Christi: jueves 4 y viernes 5 de junio.
• Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco: domingo 21 de junio, con descanso trasladado al lunes 22 de junio.
• Día de la Independencia de Bolivia: jueves 6 y viernes 7 de agosto.
• Día de Todos los Difuntos: lunes 2 de noviembre.
• Navidad: viernes 25 de diciembre.
Además, estos feriados nacionales se complementan con los descansos departamentales y cívicos de cada región, como la efeméride de Cochabamba, que se celebra el 14 de septiembre.
Con este calendario, varias familias ya comienzan a planificar viajes, actividades de descanso y encuentros familiares, aprovechando los fines de semana largos que restan durante el año.
La recomendación es tomar previsiones con anticipación, especialmente si se planean viajes por carretera, reservas de hospedaje o actividades turísticas.
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