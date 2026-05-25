¡Atención, Bolivia! Se viene un fin de semana largo de tres días: ¿cuándo será y qué se conmemora?

El próximo descanso extendido será por Corpus Christi, una celebración religiosa de la Iglesia Católica que conmemora la presencia de Jesucristo en la Eucaristía.

De acuerdo con el calendario de feriados y asuetos, el descanso será el jueves 4 y viernes 5 de junio, formando un fin de semana largo de varios días para la población, ya que también se cuenta con un día domingo de descanso.

Esta fecha se suma a otros feriados nacionales restantes para la gestión 2026, además de días de asueto establecidos para impulsar descansos prolongados y promover actividades familiares, turísticas y económicas.

Entre las próximas fechas importantes figuran:

• Corpus Christi: jueves 4 y viernes 5 de junio.

• Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco: domingo 21 de junio, con descanso trasladado al lunes 22 de junio.

• Día de la Independencia de Bolivia: jueves 6 y viernes 7 de agosto.

• Día de Todos los Difuntos: lunes 2 de noviembre.

• Navidad: viernes 25 de diciembre.

Además, estos feriados nacionales se complementan con los descansos departamentales y cívicos de cada región, como la efeméride de Cochabamba, que se celebra el 14 de septiembre.

Con este calendario, varias familias ya comienzan a planificar viajes, actividades de descanso y encuentros familiares, aprovechando los fines de semana largos que restan durante el año.

La recomendación es tomar previsiones con anticipación, especialmente si se planean viajes por carretera, reservas de hospedaje o actividades turísticas.

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