“No somos enemigos”: transportistas piden compasión y denuncian agresiones en carreteras bloqueadas

El presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Cochabamba, Alfredo Saca, pidió a la población brindar apoyo a los transportistas que permanecen afectados por los bloqueos en las carreteras y denunció agresiones contra conductores en distintos puntos del país.

Saca señaló que varios camioneros enfrentan situaciones de riesgo mientras intentan trasladar alimentos y productos de abastecimiento. “Pedimos a toda la población que si ve a un camionero lo ayude, porque también es un boliviano. No es enemigo para retenerlo ni atacarlo sin motivo. ¿Quién paga esos daños?”, manifestó.

El dirigente aseguró que el sector continúa movilizando alimentos para garantizar el abastecimiento, aunque reconoció que en varias regiones ya no se puede ingresar por vía terrestre debido a los bloqueos.

Explicó que, como Cámara de Transporte, realizaron esfuerzos para trasladar carga hasta donde fue posible; sin embargo, hay regiones completamente inaccesibles. Por ello, pidió al Gobierno habilitar apoyo vía aérea para asistir a los choferes que permanecen retenidos junto a sus motorizados desde hace más de 20 días por los bloqueos.

“Hay lugares donde no puedes ni pasar, ni acercarte, ni pararte en la carretera porque te agreden, rompen parabrisas”, denunció.

Saca también expresó preocupación por el impacto económico que atraviesa el sector debido a la paralización prolongada. Indicó que el transporte pesado está cerca de cumplir un mes con operaciones afectadas, mientras continúan acumulándose obligaciones como el pago de salarios, impuestos y otros gastos.

“Estamos llegando al mes y vamos a tener que pagar sueldos. ¿De qué vamos a pagar si estamos parados? Hay impuestos y obligaciones”, afirmó.

Además, remarcó que detrás del transporte pesado hay cientos de familias que dependen de esta actividad, incluyendo trabajadores adultos mayores y personas con enfermedades de base.

En ese contexto, pidió una pronta solución al conflicto y llamó a las autoridades a atender la situación del sector para evitar mayores pérdidas económicas y problemas de abastecimiento.

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