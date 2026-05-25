El Alto: Indignación por agresión a joven en punto de bloqueo cuando intentaba auxiliar a su mascota

Un hecho de violencia registrado el fin de semana en Senkata, ciudad de El Alto, generó indignación luego de que Fabio Arzani, un joven de 23 años que padece epilepsia, fuera agredido por bloqueadores cuando intentaba cruzar un punto de protesta para llevar de emergencia a su gatito al veterinario.

Según el relato de la víctima, el ataque comenzó cuando recibió una pedrada y posteriormente fue rodeado por varias personas que lo golpearon con chicotes, piedras y palos, sin considerar su delicado estado de salud. Fabio llevaba a su mascota, “Mishi”, en una transportadora cuando ocurrió la agresión.

A raíz de los golpes, el joven sufrió convulsiones y tuvo que recibir asistencia médica de emergencia. Además, resultó con lesiones en el brazo, hombro y cabeza, por lo que deberá someterse a nuevos controles médicos debido al riesgo de complicaciones asociadas a su condición neurológica.

Fabio necesita ayuda

Fabio contó que vive solo y que actualmente no puede trabajar como guardia de seguridad debido a las secuelas del ataque. Entre lágrimas, pidió ayuda para conseguir medicamentos, alimentos y costear los estudios médicos que necesita para descartar daños mayores.

El caso provocó una ola de solidaridad entre ciudadanos y usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron la violencia ejercida en los puntos de bloqueo y expresaron su apoyo al joven, que incluso decidió perdonar públicamente a sus agresores.

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